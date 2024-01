Si quieres cobrar más de pensión estos son los meses del año donde debes jubilarte

Jubilarte en determinados meses del año puede hacer que cobres más de pensión, algo indispensable en estos tiempos complicados. Vivimos una temporada de aumento de precios y de momentos financieros inciertos, uno de los colectivos más vulnerables es el de los pensionistas. Después de toda una vida trabajando, toca parar y depender de una pensión cuya misión es cubrir todas las necesidades básicas, aunque, a veces no llega a conseguirlo. Para evitar cobrar menos, es recomendable saber cuándo jubilarse para intentar cobrar un poco más, la Seguridad Social tiene una estimación del mejor momento del año para dar el paso.

Cobras más de pensión es posible

La pensión es un elemento del que dependemos, especialmente en estos días en los que quizás acabe siendo la única entrada de dinero de una familia. La crisis golpea con fuerza unas casas que han visto como todos sus servicios y compras básicas iban en aumento. La luz, el agua y la comida, han aumentado de forma considerable.

Por lo que cada euro cuenta y especialmente cuando de él depende tener una vida digna. No se vive tan bien como antes y las nuevas generaciones se enfrentan a un cambio considerable en las pensiones y en el nivel de vida. Por lo que estar muy atento a lo que dicta la Seguridad Social es fundamental.

Hay que mirar bien los años cotizados, ya que dependiendo de las jornadas con las nuevas normas quizás llegues antes a la jubilación. Tanto si has tenido que hacer el servicio militar de uno o dos años, algo que hoy en día cotiza o si has cuidado de los niños reduciendo tu jornada laboral que ahora cotizará como entera, quizás tengas en tu poder una jubilación que puede ser más beneficiosa de lo que esperabas.

Estar muy atento a lo que nos dicta la Seguridad Social con todas las novedades que van llegando es algo fundamental. Quizás acabes obteniendo un resultado especialmente deseable, incluso veas como la pensión aumenta un poco más, algo que tal como está la vida es fundamental.

Saber en qué mes te puedes jubilar para cobrar más te puede suponer unos euros de más vitales para el resto de tu vida. La jubilación está cada vez más cerca y puede acabar siendo lo que marque la diferencia en estos días.

Estos son los meses en los que debes jubilarte para cobrar más de pensión

La jubilación en España es a los 65 años de edad ordinaria con una cotización de más de 38 años o a los 66 años y seis meses momento en el que se llega a la edad legal. Para poder obtener el 100% de la pensión, se debe demostrar una cotización mínima de 36 años y medio.

Para no perder ni un euro de todo lo que has trabajado debes estar muy atento al mes en el que te jubilas, ya que ese medio año es el que marca que tengas todo tu dinero en el banco o no. Teniendo en cuenta los precios de todo hoy en día y el hecho de que deberás vivir con una pensión lo mejor posible el resto de tu vida. Mucho cuidado a lo que te espera.

Saca la calculadora y un papel para hacer el cálculo, suma todas las bases de cotización de 300 meses (los últimos 25 años) y divide el resultado entre 350, obtendrás la base reguladora a la que se aplica un porcentaje en función del tiempo de retiro que hayas disfrutado.

Pero cuidado, por que la base reguladora depende del IPC, un dato económico fuera de lo que cobras cada mes y de lo que has trabajado. Estando atento a este elemento y sabiendo que gracias a él podrás obtener una cantidad de dinero que puede ser mayor de la esperada, será mejor estar atento al momento del año en el que más sube y por lo tanto, al afectar al cálculo de la pensión nos hará ganar unos euros de más en ese cálculo.

Dicen los economistas que el momento de jubilarse estará entre junio y diciembre, tradicionalmente es cuando más sube el IPC y por lo tanto la base reguladora. Para estar seguro tienes un simulador de la Seguridad Social, allí podrás saber con exactitud lo que vas a cobrar para determinar el mejor momento del año para jubilarse.

Aunque la tendencia hoy en día es seguir trabajando para aumentar la pensión, la salud es lo primero y la vida pasa solo una vez. Si estás pensando en jubilarte, no lo dudes valora esperar más o menos, teniendo en cuenta que el objetivo de dejar de trabajar es dedicarse tiempo a uno mismo. Justo lo que necesitas en esta etapa de la vida disfrutar de tu tiempo y de tu familia.