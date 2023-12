La serie y la película que han sido tendencia en las apps de citas este 2023: usar sus frases es sinónimo de éxito

Las Apps de citas han dictado tendencia y nos han mostrado la serie y la película que han sido tendencia este 2023. En las aplicaciones como Tinder se habla de todo y es un gran indicador para conocer el mundo. Detrás de este interés por buscar a la persona adecuada para pasar un buen rato y quizás para toda la vida, se esconde una conversación en la que seguro que tendremos que poner en práctica nuestras mejores artes. Conocer el mundo a nuestra manera y exponerlo o quizás sacar temas de conversaciones a través de algo tan común como una serie y una película es algo muy común.

Esta es la película que ha sido tendencia este 2023

Romper el hielo o quizás tener una cita especial de la mano de una visita al cine que casi todo el mundo ha hecho este 2023 es algo se ha hecho según Year In Swipe 2023 que recoge las series y películas que más se han usado en las Bio de Tinder, con una película con nombre propio.

Todos han podido empezar una conversación con eso de: ‘Te ha gustado Barbie”. Sí, esa es la película por excelencia en un 2023 en el que la muñeca que nos ha acompañado en la infancia ha cobrado vida y lo ha hecho por todo lo alto. Ha sido un fenómeno que nos ha llevado incluso a marcar tendencia en la ropa, con el rosa como color.

Barbie ha estado presente en las aplicaciones de citas y en medio mundo, buscando un reconocimiento que quizás también la ha llevado a convertirse en la película más vista en una primera cita de cualquiera de estas aplicaciones.

Hay una serie que destaca entre las apps de citas

Elegir la película de este 2023 es más sencillo que hacer lo mismo con una serie, en este caso hay tantas que quedarse solo con una es complicado. Pero las Apps de citas lo tienen muy claro, hay una serie española que todo el mundo parece que ha visto este año o al menos, que ha vuelto a ver, se trata de Elite.

La serie que nos descubrió a grandes actrices e influencers es tendencia entre estas personas que se inscriben en una App en busca del amor. Pero no está sola, hay otras tres series que son tendencia, tal y como muestra este informe que recoge las series y la película del año, le acompaña algunas series más.

The Last of us y El cuerpo en llamas, una de las series de Netflix más potentes del año. Úrsula Corbero está en esta producción de la plataforma de Streaming en uno de sus mejores papeles, en los que curiosamente relata una historia con una relación amorosa muy peligrosa. Este trío que acabó en uno de los asesinatos más vistos de la televisión es una de las series que más se habla y se comenta en Tinder.

A partir de estas series y elementos de la cultura o de la descripción de una persona se puede romper el hielo. Saber qué es lo que le gusta y quizás organizar una cita o un primer encuentro muy especial. Todo depende de las ganas que se tenga de empezar de cero, pero también de buscar algunos puntos en común.

Más de uno se ha puesto frente a la televisión para tener tema de conversación con ese alguien al que le ha gustado esta serie o película que quizás no conocía.