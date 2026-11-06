Según la psicología, las mujeres que sólo se sienten atraídas por hombres mayores no buscan una pareja, sino algo que va mucho más allá de la edad

Una investigación llevada a cabo por la Universidad Emory de Atlanta (Estados Unidos) analizó a más de 3.000 parejas para estudiar cómo influye la diferencia de edad en la estabilidad de las relaciones sentimentales. De acuerdo con los resultados obtenidos, la probabilidad de romper de las parejas cuyos miembros se llevan apenas es del 3% de separarse. Mientras, en aquellas relaciones en las que existe una distancia de 10 años o más, la posibilidad de separar alcanza el 39%. Finalmente, cuando la diferencia generacional es de 20 años o más, el riesgo de separación se sitúa en torno al 95%.

Una de las explicaciones que plantea el estudio tiene que ver con lo que se conoce como «sincronía vital». Este concepto hace referencia a la coincidencia de las distintas etapas y experiencias que atraviesan dos personas a lo largo de su vida. Cuando los miembros de una pareja pertenecen a una misma generación, es más probable que se enfrenten a experiencias compartidas: el desarrollo de la carrera profesional, la independencia económica o la decisión de formar una familia, entre otras. Esta cercanía generacional también puede favorecer la empatía y la comunicación.

¿Por qué algunas mujeres sólo se sienten atraídas por hombres mayores?

En el imaginario colectivo está bastante arraigada la idea de que las mujeres que mantienen relaciones sentimentales con hombres mayores buscan, de alguna manera, una figura paterna. Desde la perspectiva psicológica, entre las explicaciones más habituales se encuentran haber vivido una separación traumática o haber crecido sin una presencia paterna estable.

Sin embargo, la psicóloga Sara Lucena, señala que, más allá de las particularidades de cada mujer, puede existir un factor que ayude a comprender este comportamiento. No tiene por qué estar relacionado necesariamente con la ausencia del padre, sino con la dificultad para abandonar la imagen idealizada que se construye de él durante la infancia y aceptar que es una persona con virtudes y defectos. En este contexto, algunas mujeres busca inconscientemente esa figura paterna idealizada y protectora en las relaciones que mantienen en la vida adulta.

Pero, ¿cuáles son las características de un hombre maduro que pueden atraer a una mujer joven? En la mayoría de casos, la protección y la sensación de seguridad. Según los psicólogos, esa búsqueda de madurez puede manifestarse de distintas maneras: desde el deseo de encontrar estabilidad emocional y económica hasta la preferencia por una relación sexual más tranquila y calmada. Al contrario de lo que podría pensarse, no todas las mujeres jóvenes dan prioridad a la intimidad. En esta línea, un estudio publicado en 2010 en la revista Evolutionary Psychology, realizado por Fhionna Moore, psicóloga de la Universidad de Dundee (Escocia), apuntaba que las mujeres daban mayor importancia a las características psicológicas de los hombres que a sus atributos físicos a la hora de encontrar una pareja.

¿Tienen futuro estas relaciones? «Los problemas de convivencia no tienen por qué ser distintos de aquellos que viven otras parejas; pero sí puede ocurrir que, a medida que pase el tiempo, la diferencia de edad haga que el más joven esté en plena actividad mientras que el mayor empiece a necesitar mucha ayuda para el día a día. Las dificultades dependerán de la capacidad de la pareja para encontrar soluciones y aceptar las diferencias», explica Sara Lucena a Trendencias.

Madurez emocional

«Lejos de tratarse de un fenómeno superficial o meramente mediático, estas elecciones afectivas responden a factores profundos de la psicología relacional. En muchas ocasiones, se combinan elementos como la madurez emocional, el deseo de protección, admiración o estatus, e incluso una búsqueda de seguridad y validación emocional. Es decir, el atractivo no reside únicamente en la diferencia de edad, sino en lo que esa diferencia simboliza para la persona joven: experiencia, estabilidad, o una figura de guía afectiva», explica la psicóloga Silvia Sanz.

Uno de los aspectos que más influyen en esta atracción es la percepción de madurez emocional. Un hombre mayor puede transmitir una sensación de seguridad y confianza a alguien más joven que todavía está definiendo sus prioridades personales, profesionales y sentimentales. La estabilidad también juega un papel clave; no se trata simplemente de tener una buena situación económica o una trayectoria profesional consolidada, sino de mostrar cierta coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace.

Otro elemento que mencionan los psicólogos es la admiración. En ocasiones, las mujeres jóvenes se sienten atraídas por alguien que ha construido una trayectoria vital que consideran interesante, despertando curiosidad y respeto. También puede existir una búsqueda de protección y acompañamiento emocional, sobre todo durante etapas de cambios personales, inseguridad o incertidumbre. Sin embargo, conviene distinguir entre sentirse acompañado y establecer una relación de dependencia en la que una de las partes asume constantemente el papel de guía y la otra renuncia a su propia autonomía.

En definitiva, la atracción por hombres mayores no se puede explicar únicamente por una cuestión de edad ni responde siempre a una misma necesidad emocional. La madurez, la experiencia, la estabilidad y la sensación de seguridad pueden influir en las preferencias sentimentales, aunque cada mujer tiene sus propias motivaciones.