Melendi, de los escenarios al negocio inmobiliario: los 369.279 euros que ha invertido en construir viviendas de lujo

Melendi lleva más de dos décadas siendo uno de los nombres propios de la música española. Desde que alcanzó la popularidad con canciones como Con la luna llena o Caminando por la vida, el artista asturiano ha conseguido consolidar una carrera repleta de éxitos, discos y giras que le han permitido construir un importante patrimonio. Sin embargo, sus fuentes de ingresos no se limitan a la industria musical. El cantante ha decidido diversificar sus negocios y apostar por un sector que poco tiene que ver con los escenarios: el inmobiliario. A través de varias sociedades, está desarrollando proyectos de construcción y compraventa de viviendas, especialmente en el segmento de lujo, una actividad empresarial en la que también parece implicarse personalmente.

De la música a la construcción: el nuevo negocio de Melendi

El éxito musical ha sido durante años el principal motor económico de Melendi, pero el cantante ha demostrado que también tiene interés por el mundo empresarial. El artista ha ido creando distintas sociedades vinculadas tanto a su actividad profesional como a sus inversiones inmobiliarias.

Entre las empresas relacionadas con la música figuran RLV 4 Songs, constituida en 2009, y Blue Donkey Music SL, creada en 2015. A ellas se suma Mai Home SL, una compañía fundada en 2021 con la que ha dado el salto al sector de la construcción. Su objeto social contempla la realización de obras públicas y privadas, aunque su actividad está especialmente orientada a la promoción de viviendas de diseño y alta calidad.

La empresa presenta sus proyectos como construcciones de inspiración moderna, pero con una estética pensada para perdurar. Una apuesta por viviendas exclusivas que busca hacerse un hueco en el mercado inmobiliario de lujo.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta aventura es la implicación del propio cantante. Melendi no se limita a figurar en los documentos de la sociedad, sino que también acude personalmente a las obras para comprobar cómo avanzan los proyectos.

Una inversión de más de 369.000 euros para impulsar su empresa

La apuesta económica de Melendi por Mai Home SL también resulta significativa. De acuerdo con las cuentas a las que hacía referencia la información de Semana, el cantante realizó una inversión de 369.279 euros para hacer frente a las pérdidas de 17.083 euros registradas por la compañía en el ejercicio anterior. Una inyección de capital que refleja su voluntad de impulsar el proyecto y consolidar su presencia en el negocio inmobiliario.

No se trata, por tanto, de una inversión puntual en una vivienda, sino de una actividad empresarial en la que ha decidido involucrarse de manera directa. La construcción de inmuebles y su posterior comercialización forman parte de una estrategia con la que busca ampliar sus fuentes de ingresos más allá de los derechos musicales, los conciertos y la producción discográfica.

Otras empresas inmobiliarias y nuevos movimientos empresariales

Mai Home SL no es la única sociedad relacionada con el ladrillo en la que aparece el nombre del cantante. Melendi también participa en Alcalá Partners SL, una empresa dedicada a la promoción y compraventa de construcciones y edificaciones de diferentes características. A esta se suma Calm Holding SL, otra sociedad vinculada a su actividad empresarial sobre la que, en el momento de publicarse la información, apenas habían trascendido detalles acerca de sus planes concretos.

El artista figuraba como administrador único en otras tres sociedades y como socio en dos más, lo que permite hacerse una idea de la diversificación de sus intereses económicos. Una estructura empresarial que no se limita a gestionar su carrera artística, sino que también contempla inversiones en otros sectores.

Las propiedades inmobiliarias que forman parte de su patrimonio

A sus negocios hay que sumar las propiedades que Melendi ha ido adquiriendo a lo largo de los años. El cantante cuenta con diferentes inmuebles repartidos por España, entre ellos su vivienda familiar en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Se trata de una casa de casi 700 metros cuadrados, en la que ha disfrutado de su vida familiar junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y sus hijos.

También figura entre sus propiedades un piso situado en el centro de Oviedo, su ciudad natal, que dispone de garaje y trastero. Esta vinculación con el mercado inmobiliario no es, por tanto, algo que haya surgido exclusivamente a través de sus empresas: la adquisición de viviendas también ha formado parte de la gestión de su patrimonio personal.