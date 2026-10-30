Aitana habla sobre sus propiedades y la crisis de la vivienda en España: «La mitad de mis ingresos se van a Hacienda»

Aitana Ocaña vuelve a estar en el centro del debate sobre la vivienda en España. La cantante, que a sus 27 años atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, ha querido aclarar las críticas que recibió después de revelar en La Revuelta que tenía cuatro casas, dos de ellas alquiladas. En una nueva entrevista, la artista reconoce que entonces no era plenamente consciente de la dimensión del problema del acceso a la vivienda y explica que, desde aquella polémica, se ha informado más sobre la situación. También confirma que ha vendido uno de los inmuebles que tenía arrendados, defiende que sus propiedades responden a necesidades personales y laborales y se posiciona a favor de que quienes más ganan paguen más impuestos.

Aitana reconoce que no era consciente del problema de la vivienda

La polémica comenzó en febrero de 2025, cuando Aitana acudió al programa de David Broncano y habló abiertamente de su patrimonio. Durante la conversación, la cantante explicó que tenía cuatro viviendas, dos de ellas destinadas al alquiler, y que buena parte de sus inversiones estaban relacionadas con el sector inmobiliario. Sus palabras provocaron numerosas reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de especular con un bien que cada vez resulta más difícil de conseguir para buena parte de la población.

Más de un año después, la intérprete ha querido matizar aquellas declaraciones y explicar cómo ha cambiado su percepción desde entonces. «Se me ha dicho que soy una especuladora por lo que conté en La Revuelta. Para empezar, era una persona más pequeña y no tenía conciencia de lo que era el tema de la vivienda por aquel entonces. ¡Mala mía!», reconoce en su entrevista con GQ.

La cantante admite que sus palabras no tuvieron en cuenta la dimensión social de una crisis que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes encuentran dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. Según explica, aquella controversia le sirvió para profundizar en el problema y comprender mejor las circunstancias de quienes no pueden permitirse comprar una casa.

La cantante ha vendido una de las viviendas que tenía alquiladas

Una de las principales aclaraciones de Aitana tiene que ver con los cambios que ha experimentado su patrimonio inmobiliario desde que habló de él públicamente. La artista confirma que ya no conserva los dos inmuebles que tenía alquilados cuando acudió al programa de Televisión Española.

«Una de esas casas alquiladas ya la vendí. Las propiedades que pueda tener son únicamente para mi uso personal», asegura. No obstante, la cantante aclara que todavía mantiene una vivienda arrendada y sostiene que las condiciones de ese alquiler son distintas de las que predominan actualmente en el mercado.

«Sí hay una casa que tengo aún alquilada, pero con unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mercado a día de hoy», explica. Con estas palabras, Aitana pretende distinguir entre la gestión de sus propiedades y las prácticas especulativas que, a su juicio, contribuyen a agravar las dificultades para encontrar una vivienda asequible.

La intérprete también recuerda que adquirió una casa en Miami para poder desarrollar allí parte de su actividad profesional. Según señala, esa decisión no implica que haya trasladado su residencia fiscal fuera de España, ya que insiste en que sigue tributando en el país.

«La mitad de mis ingresos se van a Hacienda»

La vivienda no es el único asunto económico sobre el que Aitana se ha pronunciado. La artista también ha defendido que las personas con mayores ingresos deben contribuir más a través de los impuestos y ha rechazado la idea de buscar alternativas para evitar esa responsabilidad fiscal.

«A las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo», afirma. A continuación, añade: «La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar. Nunca me vas a escuchar quejarme de eso».

La cantante reconoce que su situación económica es privilegiada y considera que sus ingresos están vinculados a las oportunidades que le ha proporcionado su carrera musical. Por ello, asegura que no pretende eludir sus obligaciones fiscales ni utilizar su situación profesional como excusa para dejar de contribuir.

Aitana pide escuchar a quienes no pueden comprar una casa

La artista también ha querido reconocer que hablar de la crisis de la vivienda desde su posición económica no es lo mismo que vivirla en primera persona. «Sé que te lo digo desde una posición de privilegio, pero teniendo en cuenta lo que está pasando, e intentando ver cómo puedo ayudar de la mejor de las maneras. Yo no quiero que esto siga así», señala.

En su opinión, el debate debe prestar especial atención a quienes no consiguen independizarse o siguen viviendo con sus padres porque no pueden afrontar el coste de una vivienda. «Hay que escuchar a los desfavorecidos, a los que no han podido comprarse una casa y siguen viviendo con sus padres, porque es imposible que accedan a comprarse una casa», defiende.