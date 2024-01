El secreto oculto que esconden las cervezas sin alcohol: es peligroso

La cerveza es una de las bebidas más antiguas del mundo, cuyo origen se remonta a hace más de 7.000 años en Oriente Medio. La evidencia más antigua de esta bebida se encuentra en una tablilla, donde se observa a varias personas compartiendo cerveza de un mismo recipiente. En la actualidad, existen multitud de tipos de cerveza diferentes, entre ellos las cervezas sin alcohol. Sin embargo, los expertos advierten que detrás de la etiqueta «sin alcohol» se esconde un secreto oculto que la gran mayoría de consumidores desconocen.

¡Cuidado con las cervezas sin alcohol!

La historia de la cerveza sin alcohol tiene sus raíces en la época de la ley seca. Durante ese período, una empresa cervecera estableció que la cantidad máxima de alcohol permitida en cualquier bebida era del 0,5%. Como resultado, se empezó a producir cerveza con esta graduación alcohólica.

La incursión de la cerveza sin alcohol en el mercado español tuvo lugar en 1976 con la comercialización de Ámbar Sin, producida por la fábrica de cervezas La Zaragozana. Estos fueron los primeros pasos de una bebida prácticamente desconocida en la península, y hoy en día, está presente en casi todas las marcas cerveceras del país.

Hoy en día, casi el 13% de la cerveza consumida en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, corresponde a la variedad sin alcohol. Esta elección puede deberse a razones de salud, decisiones personales o la responsabilidad de conducir. La cerveza sin alcohol no solo proporciona un bajo aporte calórico (17 Kcal/100 ml), sino que también se ha convertido en la opción perfecta para los amantes de la cerveza que buscan una alternativa sin alcohol.

Cerveza sin alcohol

Es esencial tener en cuenta que la cerveza sin alcohol se define por tener una graduación alcohólica inferior al 1% en volumen, lo que significa que su contenido alcohólico máximo es de 0,9%. Esta cifra contrasta notablemente con el nivel de alcohol presente en las cervezas españolas, que suelen oscilar entre el 4% y el 6% en volumen.

Por lo tanto, a pesar de su denominación, es importante señalar que las cervezas sin alcohol contienen alcohol, aunque en proporciones significativamente más bajas en comparación con la cerveza convencional.

Cerveza 0,0

Mientras, las cervezas 0,0 se caracterizan por tener un contenido de alcohol significativamente bajo, no superando el 0,04% de graduación alcohólica. En el caso de exceder esta cantidad, la cerveza pasaría a ser considerada una cerveza sin alcohol en lugar de una cerveza 0,0. En términos de composición, es importante destacar que los ingredientes básicos de las cervezas 0,0 son similares a los de las cervezas convencionales, incluyendo agua, malta, lúpulo y levadura.

Aunque muchos entusiastas de esta bebida expresan su pesar por considerar que las cervezas sin alcohol no alcanzan el sabor y la calidad de las cervezas tradicionales, la San Miguel Magna Tostada 0,0, una cerveza sin alcohol de una marca española, ha logrado la máxima puntuación en uno de los prestigiosos certámenes a nivel internacional: los World Beer Challenge.

Según la información proporcionada por la marca en su sitio web, esta cerveza es reconocida como «la propuesta cervecera más original en el mundo de las cervezas sin alcohol». Es la única cerveza sin alcohol española que ha obtenido la puntuación perfecta de 100 puntos. Sin embargo, no está sola en recibir distinciones, ya que la 0,0 Tostada de Mahou también ha sido galardonada con la medalla de oro con 99 puntos, junto con la San Miguel 0,0 que ha obtenido 94 puntos en estos premios.

Consideraciones legales

La inclusión de la etiqueta «0,0» en las cervezas sin alcohol, a pesar de contener trazas de alcohol, genera cierta controversia en relación con la normativa y la información al consumidor. Según el Reglamento Europeo 1169/2011, que aborda la información al consumidor, se establece que la información proporcionada no debe inducir a error sobre las características, identidad, cualidad, composición, entre otros aspectos del producto. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que algunas cervezas sin alcohol pueden contener hasta un 0,9% de alcohol, lo que equivale al contenido alcohólico de una caña de cerveza convencional.

La OCU destaca que las bebidas alcohólicas con menos del 1,2% de alcohol no están obligadas a declarar su grado alcohólico, según el artículo 9 del Reglamento. Por lo tanto, las cervezas sin alcohol no están obligadas a indicar la cantidad exacta de alcohol que contienen. La falta de esta información puede resultar confusa para los consumidores, y la OCU sugiere que quizás estas cervezas no deberían denominarse «sin alcohol». Sin embargo, la normativa europea permite a los fabricantes incluir el término «0,0» en productos que contienen trazas de alcohol.

En respuesta, Cerveceros de España, una asociación de fabricantes de cerveza, niega cualquier irregularidad en el etiquetado o la proporción de alcohol. Argumentan que tanto la legislación europea como la Organización Mundial de la Salud consideran que una bebida es alcohólica cuando tiene más de 1,2 grados. demás, destacan que las cervezas 0,0 no contienen trazas de alcohol.