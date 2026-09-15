Juan Luis Vives (1492-1540) fue un destacado humanista, filósofo y pedagogo del Renacimiento, nacido en Valencia. Junto a figuras como Erasmo de Rotterdam, representó uno de los grandes referentes del pensamiento europeo del siglo XVI, especialmente por su defensa de la experiencia, la dignidad de la persona y la transformación de la sociedad. Se alejó de la escolástica medieval más abstracta y defendió un conocimiento práctico, cercano a la realidad y centrado en el ser humano.

Está considerado uno de los precursores de la psicología moderna. En su obra «De anima et vita», abordó el estudio de la mente desde una perspectiva diferente a la metafísica tradicional. Analizó las emociones y su relación con la conducta, el pensamiento y los procesos de aprendizaje, otorgando una gran importancia a la observación y la experiencia. También defendió una enseñanza basada en la experiencia, el razonamiento inductivo y la comprensión, frente a una memorización mecánica de los conocimientos. Consideraba necesario adaptar la educación a las capacidades y al ritmo de cada estudiante, además de valorar el empleo de las lenguas maternas. Asimismo, defendió la paz entre los pueblos europeos y propuso medidas para atender a las personas pobres y más vulnerables.

«Lo que quieras que otros no digan, tú lo has de callar primero»

Aunque Juan Luis Vives vivió varios siglos antes de que se hablara de inteligencia emocional, esta reflexión se puede relacionar con conceptos que hoy se consideran esenciales a la hora de gestionar las emociones y mejorar las relaciones humanas. La empatía, el control de impulsos y la capacidad de pensar antes de hablar ya estaban presentes en su pensamiento, y con esta reflexión invita a mirar primero hacia uno mismo antes de señalar las conductas ajenas. Si una persona no quiere que los demás hablen de sus asuntos personales, tampoco debería hacerlo con quienes la rodean.

Si bien la idea puede parecer evidente, adquiere especial relevancia en una época en la que hablar de los demás resulta sencillo, sobre todo en redes sociales. Muchas veces no existe una intención clara de hacer daño, pero las palabras pueden tener consecuencias que no siempre se pueden anticipar. En este contexto, la cita de Juan Luis Vives también se puede interpretar como una invitación a mejorar el autocontrol, entendiendo que se trata de un hábito diario y no sólo depende de la fuerza de voluntad. Esta diferencia entre sentir y actuar resulta fundamental. Las emociones aparecen de manera espontánea, pero la respuesta ante ellas puede ser objeto de reflexión.

La reflexión también invita a cuestionar una costumbre muy extendida: juzgar rápidamente los errores ajenos mientras somos mucho más indulgentes con los nuestros. La inteligencia emocional no consiste únicamente en comprender lo que sentimos, sino también en reconocer nuestros propios errores y ser conscientes de cómo nuestras decisiones pueden afectar a los demás.

La frase también se puede entender como una defensa de la coherencia. No se trata simplemente de comportarse correctamente cuando alguien está observando, sino de mantener los mismos principios cuando nadie lo exige. En definitiva, «Lo que quieras que otros no digan, tú lo has de callar primero» invita a desarrollar la inteligencia artificial, que se compone de cinco elementos clave.

En primer lugar, la autoconciencia, entendiendo como tal la importancia de saber reconocer lo que sentimos y cómo influye en las acciones. Por otro lado, la autorregulación se refiere al control o la canalización de las reacciones impulsivas de manera construtiva. Asimismo, la motivación es clave, dirigiendo la energía hacia las metas y los objetivos personales. A esto se suma la empatía y, finalmente, las habilidades sociales.

Citas de Juan Luis Vives