¿Qué son las Piedras del Hambre? El misterio destapado por la sequía

Si bien es cierto que las sequías han existido desde siempre, cada vez son más frecuentes e intensas. Según datos oficiales, han afectado a 1.400 millones de personas a nivel global sólo en los últimos 20 años. Todo apunta a que las sequías afectarán a más del 75% de la población mundial. Ahora, la escasez de lluvias en el centro de Europa ha destapado un misterio muy interesante: las Piedras del Hambre.

Piedras del Hambre

Las conocidas como Piedras del Hambre son rocas de gran tamaño en las que están inscritas diferentes fechas en las que tuvo lugar épocas de sequía. Las inscripciones más antiguas se remontan al siglo XV.

Lo más curioso es que estas rocas suelen permanecer bajo el agua. ¿Qué ocurre cuando quedan al descubierto como ahora? Los ciudadanos de la zona saben que hay falta de agua.

En la antigüedad, la sequía era un fenómeno catastrófico ya que se traducía en malas cosechas, hambrunas, subida del precio de los alimentos… Además, al reducirse el caudal de los ríos, las rutas comerciales quedaban inhabilitadas.

Por esta razón, en las inscripciones de las Piedras del Hambre, además de la fecha en la que tenía lugar la sequía, también se grababan mensajes como «La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca», «Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará» o «Si me ves, llora».

En el año 2018, la organización Greenpeace colocó una roca en el lecho del río Elba con esta inscripción en alemán: «Si me ves es que la crisis climática ha llegado».

Este verano, la Piedra del Hambre que ha quedado a la vista es la de la presa de Werda (Alemania), tal y como ha recogido el medio ‘FeiePresse’.

Historia

El usuario @Batallitas ha publicado un hilo en Twitter explicando más detalles sobre estas grandes rocas que despiertan tanto interés. Las inscripciones de las Piedras del Hambre datan de entre los siglos XV y XIX.

La mayoría de ellas se tallaron tras la gran hambruna que asoló Europa en la primera mitad del siglo XIX, que dio lugar al «Año sin verano». Hay varias Piedras del Hambre que son muy famosas, como la situada en Děčín (República Checa).

Con el paso del tiempo, las inscripciones pasaron a ser simplemente marcas que advertían a los ciudadanos acerca del nivel del mar.

🚨HILO🚨 La sequía es tal en Europa que los ríos Rin y Elba están a punto de cerrarse al tráfico fluvial. El retroceso de las aguas está revelando funestas advertencias de nuestros ancestros grabadas en piedra: las "Hungersteine" (piedras del hambre). 👇👇 pic.twitter.com/V7lMADEq1t — Batallitas (@Batallitass) August 8, 2022

Por último, cabe señalar que un informe de la Comisión Europea publicado recientemente advierte de la sequía que está atravesando Europa. Los países más perjudicados son Francia, Italia, Portugal y España.