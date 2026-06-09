Qué significan las siete coronas amarillas de la bandera de Murcia: muchos murcianos no lo saben

Hoy martes 9 de junio es el Día de la Región de Murcia y, como suele pasar cada año, es una de esas fechas en las que la bandera vuelve a estar muy presente. A lo largo del día la vamos a poder ver en actos oficiales, en edificios públicos, y como no, en muchos balcones pero aun así hay detalles que pasan desapercibidos. Y es que si bien seguramente todos en Murcia reconocen la bandera no es tan habitual saber qué significan realmente sus símbolos o por qué están ahí. En concreto, pocos saben qué significan las siete coronas amarillas que aparecen en una esquina.

Es curioso, porque da la sensación de que es una bandera antigua. Sin embargo, tal y como la conocemos hoy, no lo es tanto sino que su diseño actual se aprobó en plena Transición, a finales de los años 70, cuando la Región de Murcia empezaba a definir su identidad dentro del nuevo mapa autonómico. Aun así, lo que representa sí tiene raíces mucho más profundas ya que no se trata de una bandera improvisada ni decorativa. Todo lo que aparece en ella tiene un motivo y una historia detrás, desde el color hasta los castillos o las coronas. Elementos que, en muchos casos, vienen de siglos atrás, del antiguo Reino de Murcia y de su relación con otras coronas y territorios.

Qué significan las siete coronas amarillas de la bandera de Murcia

Las siete coronas que aparecen en la bandera de la Región de Murcia hacen referencia a los distintos privilegios que fue recibiendo el antiguo Reino de Murcia a lo largo del tiempo por su fidelidad a la Corona. Por ejemplo, cinco de esas coronas se remontan a la época de Alfonso X el Sabio. Fue él quien, en el siglo XIII, concedió varios privilegios a los habitantes del territorio, algo que marcó bastante la relación de Murcia con Castilla durante los siglos siguientes.

Luego, ya en 1361, Pedro I añadió uno más. Es decir, otro reconocimiento, otra corona. Y así se fue completando poco a poco ese conjunto que hoy aparece en la bandera. La última llegó bastante más tarde, durante la Guerra de Sucesión. Murcia apoyó a Felipe V en un momento clave, cuando el futuro del trono estaba en juego. Y ese posicionamiento tuvo recompensa ya que el rey terminó concediendo esa séptima corona que completa el conjunto que se ve hoy.

Podemos decir entonces que ese conjunto de siete coronas resume, en el fondo, varios siglos de historia y que no es simplemente un elemento decorativo, sino una forma de recordar el papel que tuvo el antiguo Reino de Murcia en momentos clave.

Los cuatro castillos dorados

Junto a esas siete coronas en la bandera de Murcia aparecen los cuatro castillos dorados, situados en la esquina superior izquierda. En este caso, su significado es distinto si bien representan el carácter fronterizo del Reino de Murcia durante la Edad Media. Era un territorio que limitaba con distintos reinos, como el de Aragón, el de Castilla o el reino nazarí de Granada, además de tener salida al Mediterráneo.

Esa condición de frontera marcó durante mucho tiempo su papel estratégico. No era una zona cualquiera, sino un espacio de contacto, de defensa y, en muchos momentos, de conflicto. Los castillos simbolizan precisamente eso: vigilancia, fortaleza y posición clave dentro del territorio.

El color de la bandera y cómo fue antes

El fondo rojo de la bandera, conocido como rojo Cartagena, tampoco es casual. Se eligió por su vinculación histórica con la región y por su presencia en distintas enseñas anteriores. Es un tono muy característico, a medio camino entre el rojo y el granate, que hoy forma parte de la identidad visual de Murcia.

Lo que no todo el mundo sabe es que la bandera actual no fue siempre la que representó a la región. Antes hubo otras y una de las más recordadas es la de la Diputación Provincial de Murcia, que se utilizó durante buena parte del siglo XIX y también en el XX. Aquella era bastante distinta ya que era de color azul y con un escudo en el centro en el que aparecían distintos municipios.

Ese azul tampoco estaba puesto sin más sino que tenía que ver con el batallón provincial murciano en la Guerra de la Independencia, cuando se enfrentaron a las tropas napoleónicas. Es decir, incluso en versiones anteriores, cada detalle tenía su historia detrás.

Ya en los años 70, cuando se planteó la necesidad de una bandera propia para la Región de Murcia, se optó por mirar hacia atrás y recuperar esos símbolos que ya formaban parte de su identidad. Y de ahí sale la bandera que se ve actualmente y la que volverá a ondear hoy 9 de junio, día de la Región de Murcia y como tal, día festivo.