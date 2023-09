Bebé Significado de las risas del bebé: ¿sabes qué quieren decir?

Cuando nace un bebé hay una gran satisfacción de parte de toda la familia. Desde bien pequeño, el niño suele hacer diversas muecas y movimientos que para muchos padres son sonrisas aunque no quieren decir ello. Para esto hay que entender el significado de las risas del bebé, pues son distintas, además de cada uno es un mundo.

Los expertos hablan de la sonrisa intencionada y la no intencionada , y aquellas muecas en que realmente esto no pasa pero lo parece.

El significado de las risas del bebé

Cuando citamos la no intencionada, entonces nos referimos a algo más bien nervioso, gestos … pero no es una sonrisa como tal. Y no nos está diciendo que algo le haga gracia ni nada por el estilo.

Muchos padres creen que su bebé sonríe en los primeros meses o incluso durante las primeras semanas. Pero no es cierto, lo que pensamos que es una risa en realidad es una mueca que no significa nada especial. Es un acto involuntario y es distinto de cuando quiera reírse de verdad.

Los padres suelen emocionarse pero realmente es algo falso porque simplemente es un acto reflejo y aparece cuando el bebé acaba de nacer y en semanas posteriores.

A medida que pasan los meses, el bebé empieza a expresarse y esto hace que ya pueda esbozar una sonrisa. Normalmente lo hace viendo la comida o algo relacionado con ello y cuando está tranquilo y nos ofrece esa comunicación de bienestar.

Los estímulos externos son realmente apreciados por el pequeño y es cuando es más fácil verle sonreír. Lo normal es que lo haga cuando escucha o ve a su madre o padre, o bien a las personas que están siempre a su alrededor.

¿Carcajadas?

Algunas risas del bebé pueden resultar muy graciosas. La verdad es que pueden incluso esbozar alguna carcajada porque algo le ha hecho mucha gracia o bien se siente estupendamente con las personas que le rodean. Este tipo de risa suele aparecer a partir de los 5 meses y es entonces cuando esboza un sonido, algo que no habrá hecho antes.

Las risas con sonidos vendrás más adelante. Es entonces cuando puede haber hasta carcajadas y es lo que hace más feliz a los padres al ver que el niño se siente a gusto.

Esto lo suele hacer también al responder estímulos o bien si hay un muñeco o una música que les hace gracia.

Signo de felicidad

La sonrisa como tal puede aparecer con los meses y entonces nos dice mucho del estado del bebé. En primer lugar porque se trata de una sonrisa voluntaria que suele hacer cuando se encuentra bien. Le gusta la situación, las caricias, lo que ve, un masaje, una cosquilla… entonces expresa satisfacción plena. Es uno de los momentos más dulces para toda la familia y un segundo esperado por todos.

A quién ellos quieren

Más allá de los ocho meses, cada vez expresa más y sabe bien a quien debe hacer esta sonrisa (normalmente a quienes conoce y tiene confianza) y a quienes son algo extraños para él.