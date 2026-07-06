Qué significa el proverbio árabe «para fortalecer el corazón no hay mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos»

En un mundo donde el egoísmo reina entre las personas, hay proverbios que nos recuerdan cosas importantes de la vida. Así lo demuestra una enseñanza árabe, la cual nos recuerda que «para fortalecer el corazón no hay mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos». Esta poderosa metáfora nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la empatía, transformando el acto de ayudar al prójimo en el camino definitivo hacia nuestra propia nobleza y madurez espiritual.

Se trata de una metáfora que compara la generosidad con un ejercicio físico; cuando alguien ayuda a levantar al otro, requiere de esfuerzo físico; bajar la guardia y tender la mano requiere de humildad y valentía. Esta humildad enriquece el espíritu de una persona y nos conecta con nuestra humanidad. Asimismo, levantar a «los que estén caídos» significa ayudar a personas que atraviesan dificultades, ya sean emocionales, económicas, sociales.

El proverbio también nos incita a no solo sentir pena por alguien, sino a actuar y traducir la compasión con hechos. Eso transforma precisamente a quien ayuda, al desarrollar cualidades como la paciencia, la gratitud o la solidaridad en un mundo donde todo el mundo busca el dinero, pero nadie está dispuesto a dar una palabra de aliento.

Componente ético del proverbio

La enseñanza árabe también nos dice que el valor de una persona no se mide por lo que posee o por sus logros, sino por la manera en que trata a quienes son más vulnerables. Esto se puede aplicar en la vida cotidiana cuando se intenta ayudar a un compañero de trabajo que está pasando un mal momento, apoyar a un estudiante en dificultades, acompañar a un familiar enfermo o defender a alguien que esté excluido.

Por tanto, la frase nos enseña algo fundamental. Hay una forma de ser más fuerte que es la de competir e imponerse sobre los demás. La otra, que es la de frase, consiste en crecer como persona a través del servicio y la compasión. Según esta idea, el corazón se fortalece menos por lo que recibe y más por lo que es capaz de dar.