Qué significa esta reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad: «Todas las personas mayores fueron al principio niños»

«Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerdan». La frase aparece casi al inicio de ‘El Principito’ y, leída hoy, sigue teniendo ese punto incómodo que obliga a pararse un segundo. No es una idea especialmente compleja, pero sí bastante directa ya que hace referencia a que en algún momento todos hemos visto el mundo de otra manera, más simple, más curiosa y, probablemente, más abierta.

Con el paso del tiempo, esa forma de mirar las cosas se va perdiendo sin hacer demasiado ruido. Las responsabilidades, la rutina o incluso la forma en la que está organizada la vida adulta empujan a dejar atrás esa parte más espontánea. No es algo que ocurra de golpe, sino poco a poco, hasta que casi ni se nota y se sustituye por una manera más práctica, pero también más limitada, de entender lo que pasa alrededor. Por eso la frase no funciona tanto como una lección, sino como un recordatorio. No habla de volver a la infancia ni de idealizarla, sino de no desconectarse del todo de esa manera de entender lo que nos rodea. En el fondo, plantea una pregunta bastante sencilla: en qué momento dejamos de ver las cosas como lo hacíamos antes y por qué cuesta tanto recuperar una parte de eso.

Qué significa esta reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad

La idea que hay detrás de esta frase que leemos en ‘El Principito’ tiene más que ver con la forma de mirar que con la edad en sí. La infancia, en este caso, no se presenta como una etapa perfecta, sino como un momento en el que ciertas capacidades están más presentes: la curiosidad, la imaginación o la facilidad para sorprenderse por cosas que luego pasan desapercibidas. Cuando se relaciona con la felicidad, el planteamiento no es que ser niño sea sinónimo de estar bien, sino que muchas de esas actitudes influyen en cómo se vive el día a día. La capacidad de interesarse por lo pequeño, de hacer preguntas sin buscar siempre una utilidad inmediata o de no dar todo por hecho cambia bastante la percepción de las cosas, incluso en situaciones muy cotidianas.

También hay un matiz importante: la frase señala que «pocas lo recuerdan». Ahí es donde se concentra la parte más crítica. No basta con haber pasado por esa etapa, sino que lo relevante es mantener algún tipo de conexión con ella. No como nostalgia, sino como una forma de no perder del todo esa mirada más directa, menos filtrada por las prisas o las expectativas.

‘El Principito’, el clásico de la literatura que es filosofía de vida

‘El Principito’, publicado en 1943 por Antoine de Saint-Exupéry, es uno de esos libros que muchas personas leen de pequeños y vuelven a abrir años después con una sensación distinta. A simple vista puede parecer una historia breve y casi infantil, pero lo que ha hecho que perdure es precisamente lo que hay detrás de ese formato. El libro mezcla una narración sencilla con reflexiones que, sin ser explícitas, tocan temas bastante reconocibles: la soledad, la amistad, la importancia de los vínculos o la forma en la que los adultos se relacionan con el mundo. Todo eso aparece sin grandes explicaciones, lo que deja espacio a que cada lector lo interprete a su manera y en función del momento en el que se encuentre.

A lo largo del relato, los personajes con los que se cruza el protagonista funcionan casi como retratos de comportamientos muy comunes. No están ahí por casualidad, sino como una forma de mostrar distintas maneras de ver la vida. Desde quienes viven pendientes de cifras o poder hasta quienes han perdido la capacidad de cuestionarse lo que hacen. Por eso el libro no se agota en una lectura. Cada vez que se vuelve a él, aparecen matices distintos. Lo que de pequeño puede parecer una historia más, de adulto se convierte en una sucesión de mensajes que, sin ser evidentes, acaban teniendo bastante peso.

Otras frases que podemos encontrar en ‘El Principito’

Además de la cita inicial, el libro está lleno de frases que han ido quedándose con el tiempo. Muchas se repiten con frecuencia, aunque no siempre se profundiza en lo que realmente plantean o en el contexto en el que aparecen dentro de la historia.

Algunas de las más conocidas son:

«Lo esencial es invisible a los ojos»

«Eres responsable para siempre de lo que has domesticado»

«Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante»

«Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos»

Son frases que, como la primera, parecen sencillas pero no lo son tanto cuando se leen con calma. No dan respuestas cerradas ni buscan hacerlo, pero sí dejan una idea rondando. Funcionan casi como pequeñas pistas que cada lector interpreta de una manera distinta.