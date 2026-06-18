Qué se hace la noche de San Juan: 3 rituales que debes hacer junto a las hogueras

Cada año pasa lo mismo cuando llega el 23 de junio, y empieza a caer la noche, las playas y plazas se llenan de gente, de música y de hogueras encendiéndose poco a poco. La noche de San Juan es una de esas fechas que todo el mundo conoce, aunque no siempre tenga claro por qué.

Todos hemos oído hablar de saltar el fuego, de meterse en el mar o de pedir deseos, pero si nos ponemos a pensar en el detalle, es normal dudar sobre qué se hace la noche de San Juan exactamente. ¿Hay que seguir algún ritual concreto o simplemente se trata de disfrutar del ambiente? Lo curioso es que, aunque hoy se viva como una fiesta, muchas de estas tradiciones vienen de muy atrás y tienen un significado bastante claro, que es el de dejar atrás lo malo y empezar una etapa nueva. Y ahí es donde entran algunos de los rituales más conocidos que todavía se siguen haciendo junto a las hogueras.

Qué se quema en la noche de San Juan

Si hay una imagen típica de esta noche es la del fuego quemando papeles, recuerdos o pequeños objetos. No es casualidad ya que uno de los rituales más repetidos consiste precisamente en escribir en un papel todo aquello que quieres dejar atrás. Puede ser cualquier cosa, desde preocupaciones que arrastras desde hace meses hasta una etapa que no ha salido como esperabas. Incluso hay quien apunta nombres, situaciones o decisiones de las que quiere pasar página de una vez por todas.

Después, ese papel se lanza a la hoguera en un acto simbólico que se relaciona con el hecho de cerrar etapas, casi como si el fuego hiciera de punto final además de elemento purificador. Por eso, cuando alguien se pregunta qué se quema en la noche de San Juan, la respuesta podría ser que no se trata tanto de objetos como de lo que representan. Lo importante no es el papel en sí, sino lo que decides dejar atrás en ese momento. Muchos estudiantes, por ejemplo, lo que queman son sus apuntes dejando atrás esa etapa marcada por los estudios.

Cómo pedir deseos en la noche de San Juan

Si ya sabemos qué se hace la noche de San Juan y qué se quema la noche de San Juan, puede que te preguntes también cómo pedir deseos, ya que puede que el fuego simbolice soltar cosas, pero también la del 23 de junio es una noche para pedir.

Podemos hacerlo de varias maneras pero una forma de pedir deseos en la noche de San Juan, que es quizás la más tradicional, consiste en coger de nuevo un papel y escribir en un papel aquello que se desea. Luego lo puedes guardar bajo la almohada, guardar en un cajón o lo puedes leer en voz alta frente a la hoguera. Lo importante, más allá del ritual, es el momento. Pararte un segundo en mitad del ruido, pensar qué quieres cambiar o conseguir y decirlo, aunque sea para ti. Puede parecer simple, pero no siempre nos damos ese espacio.

Así que si te estás preguntando cómo pedir deseos en la noche de San Juan, la respuesta es menos complicada de lo que parece: hazlo como te salga, pero hazlo en serio. Porque, al final, más que magia, lo que hay detrás es intención.

Saltar la hoguera: el gesto más simbólico de la noche

Y luego está el ritual que todo el mundo reconoce al instante. El de saltar las hogueras. Probablemente lo has visto mil veces o incluso lo has hecho alguna vez. Aquí la idea es de nuevo, el fuego como elemento purificador ya que al saltarlo dejas atrás lo malo y te proteges de lo que pueda venir. En algunos sitios hablan de tres saltos, en otros de siete o nueve, pero la idea es la misma.

Eso sí, no todo vale. En muchas ciudades hay zonas concretas donde se permite hacerlo y siempre con precaución. Más que nada porque la noche puede ser mágica, pero el fuego sigue siendo fuego. Aun así, sigue siendo uno de esos momentos que marcan la noche.

Mucho más que una tradición

Al final, cuando alguien vuelve a hacerse la pregunta de qué se hace la noche de San Juan, la respuesta no está solo en los rituales. Está en el ambiente y en esas ganas que se tiene por renovar emociones, sentimientos o cosas de tu vida coincidiendo además con el solsticio de verano.

Hay quien en la noche de San Juan se mueve por la fiesta, quien va por la tradición y quien simplemente se deja llevar. Pero, de una forma u otra, casi todos terminamos haciendo lo mismo, que es mirar el fuego un rato, pensar en lo que dejamos atrás y, aunque no lo digamos en voz alta, imaginar qué les gustaría que pasara a partir de ahora.