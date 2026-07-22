El pueblo español donde puedes comprar una casa desde 65.000 euros y empezar una nueva vida: busca familias, emprendedores y nuevos vecinos

En España, más de 4.000 municipios sufren problemas de despoblación y 1.840 localidades ya están consideradas «en riesgo de extinción». Asturias y Castilla y León se encuentran entre las comunidades autónomas que más sufren este fenómeno. En 2020, más del 85% de sus localidades contaban con menos población que en 1996, reflejando el fuerte impacto del despoblamiento rural. Por detrás se sitúan Extremadura y Aragón.

En este contexto, muchos pueblos están poniendo en marcha iniciativas para atraer emprendedores y familias jóvenes, como Aldea del Obispo, un pequeño municipio de la provincia de Salamanca que ofrece un mercado inmobiliario con precios muy por debajo de los habituales. La localidad, con una población de apenas 245 habitantes, se encuentra a 40 kilómetros de Ciudad Rodrigo, tiene un gran patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales atractivos destacan el Real Fuerte de la Concepción y la iglesia de San Sebastián.

Aldea Obispo, el pueblo español con viviendas por 40.000 €

A pesar de ser una localidad pequeña, Aldea del Obispo dispone de varios servicios básicos para sus vecinos, como tiendas de alimentación, cafetería, peluquería y un centro de día para personas mayores. Además, está cerca de Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro, lo que facilita el acceso a otros servicios y necesidades del día a día.

En Aldea del Obispo buscan atraer nuevos habitantes relacionados con sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería, la hostelería, la construcción, la carpintería o los servicios orientados a la población mayor. A esto se suma que el municipio cuenta con conexión a internet, un elemento fundamental para quienes trabajan a distancia y una oportunidad para que profesionales puedan desarrollar su actividad sin necesidad de vivir en grandes ciudades.

La evolución demográfica de Aldea del Obispo refleja una tendencia descendente durante las últimas décadas. El municipio alcanzó los 397 habitantes en el año 2001, pero desde entonces ha ido perdiendo población de forma progresiva hasta situarse en 245 vecinos en 2025, lo que refleja el impacto del despoblamiento rural.

En este sentido, la alcaldesa de Aldea del Obispo, Rosa Baz, explicó en Radio Salamanca la preocupación y tristeza tras el cierre de la escuela local por la falta de alumnos: «El cierre de la escuela es una mala noticia porque falta la energía de los pueblos y de las casas, los niños, que es la materia prima para que estén las escuelas abiertas. Esto es otra muestra más de los problemas de la despoblación rural, la verdad es que sí, porque bueno, pues aquí que vamos a decir… el 90% de la gente, yo creo que somos todos mayores de 70 años, entonces no hay matrimonios jóvenes, hay alguno, hay tres o cuatro y ninguno tiene hijos por diferentes motivos. Al final los hijos o dan guerra y dan trabajo, otros a lo mejor no pueden tenerlos, otros porque están muy a gusto sin ellos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Resignarnos».

Uno de los grandes atractivos de Aldea del Obispo es el bajo coste de la vivienda. Aquí se pueden encontrar inmuebles con precios que rondan los 40.000 euros, mientras que las casas unifamiliares independientes parten aproximadamente de los 65.000 euros. Son cifras muy alejadas de las habituales en muchas zonas de España, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Holapueblo

Holapueblo «es un proyecto ideado por AlmaNatura e impulsado por Redeia e IKEA, con el objetivo de favorecer la repoblación de las áreas rurales. Facilita la conexión entre personas emprendedoras que desean desarrollar su proyecto de vida y negocio en el medio rural y municipios que buscan nuevos habitantes. El proyecto se estructura en dos ejes principales: ayuntamientos comprometidos con atraer población y personas emprendedoras interesadas en asentarse en pueblos sostenibles locales».