La psicología revela que el método de la ‘piedra gris’ es la mejor manera de tratar con personas narcisistas porque les desmonta el cerebro por completo

El modelo «piedra gris», o como se denomina en inglés, grey rock method, es, según los expertos en psicología, la mejor forma de combatir con un sociópata o una persona narcisista. Los estudios han dejado claro que esta técnica, que consiste en actuar de forma aburrida, es la mejor forma de llegar al contacto cero para privar a una persona narcisista de la atención que necesita. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el concepto de «piedra gris» para combatir a los narcisistas.

Esto es un clásico en la vida de muchos españoles que en su día a día tienen que convivir con una persona narcisista, ya sea en el trabajo, compartir un espacio en el colegio al recoger a los niños o lo que puede ser peor: compartir matrimonio con una persona de estas características. La psicología describe a estas personas como los individuos que tienen una necesidad constante de admiración, una gran falta de empatía con los demás y un ego desmesurado.

Aunque muchas personas pueden tener estos rasgos, la psicología diferencia los grados más graves con un narcisismo clínico que se denomina Trastorno de la Personalidad Narcisista, que hace muy difícil relacionarse con los demás. Para combatir con estas personas sociópatas, en cierta medida, la psicología habla del concepto de «piedra gris», que consiste en actuar de forma aburrida, sin emociones y de forma indiferente para llevar al contacto cero con la otra persona.

En qué se basa el concepto de «piedra gris»

«¿Qué pasa cuando no puedo tener contacto cero con esa persona como debería?», dice la cuenta especializada en psicología @psic.michellehdz, que ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que ha dado una serie de consejos para poder hacer frente a una persona narcisista con esta táctica de la «piedra gris».

«Como su nombre lo dice, es actuar como una piedra frente a esa persona», comienza diciendo en el vídeo en el que informa de los principales mandamientos de esta técnica: «Dar contestaciones muy concretas y no mostrar emociones intensas». «Si intenta provocarte con algún comentario hiriente o con algún tipo de manipulación, no tienes que demostrar lo que estás sintiendo, al menos no en frente de esa persona», cuenta esta experta, que deja claro que lo principal es dejar de ser interesante para esa persona.

«Intenta tener el menor contacto físico posible con esa persona y que otra persona esté contigo cuando tienes contacto con la otra persona», aconseja sobre la forma de relacionarte con las personas narcisistas, con las que recomienda «solamente hablar de los temas que tienen en común».

«Sé que este tipo de técnica puede ser bastante complicada, pero es la mejor manera de poder trabajar ese desapego hacia esa persona. Esto no significa ser grosera o grosero», dice en el vídeo en el que esta experta en psicología aconseja a las personas cómo interactuar con el método de la «piedra gris» con personas con un alto grado de narcisismo.