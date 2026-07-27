Poner una cuchara en la ventana de casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La humedad es uno de los problemas más frecuentes en muchas viviendas, especialmente durante el invierno o en zonas con cambios bruscos de temperatura. Aunque en ocasiones pasa desapercibida hasta que aparecen manchas de moho o malos olores, lo cierto es que existen pequeñas señales que permiten detectarla antes de que cause daños importantes. En los últimos meses se ha popularizado un sencillo truco doméstico: Poner una cuchara en la ventana de casa. Aunque no elimina la humedad, sí puede servir como indicador.

Este método ha despertado curiosidad porque utiliza un objeto que prácticamente todo el mundo tiene en casa y se basa en un principio físico muy sencillo. La cuchara metálica se enfría rápidamente y, cuando entra en contacto con un ambiente cargado de vapor de agua, favorece la formación de pequeñas gotas de condensación sobre su superficie. Si este fenómeno aparece con facilidad, puede ser una señal de que el nivel de humedad interior es elevado. Organismos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) recuerdan que mantener una humedad relativa adecuada en el hogar es importante para prevenir la aparición de moho y mejorar la calidad del aire.

Para qué sirve poner una cuchara en la ventana de casa

La idea consiste en apoyar una cuchara metálica cerca del cristal de una ventana, especialmente durante las primeras horas de la mañana o cuando existe una diferencia importante entre la temperatura exterior e interior.

El metal conduce el calor con rapidez y adopta enseguida la temperatura del entorno. Si el aire de la vivienda contiene demasiada humedad, el vapor de agua se condensa sobre la superficie fría de la cuchara formando pequeñas gotas.

Este comportamiento es similar al que se observa en los cristales empañados. La cuchara no crea humedad ni la absorbe, simplemente hace visible un fenómeno que puede estar produciéndose también en otras superficies de la casa.

Por qué aparece la condensación en la cuchara

La condensación se produce cuando el aire cálido y húmedo entra en contacto con una superficie más fría. Al descender la temperatura del vapor de agua, este pasa nuevamente al estado líquido.

Es un proceso completamente natural que suele intensificarse durante el invierno, cuando el interior de la vivienda está con temperatura superior mientras que las ventanas permanecen muy frías por la temperatura exterior.

Según explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en sus recomendaciones sobre humedad y moho, una condensación frecuente puede indicar un exceso de humedad ambiental que conviene controlar para evitar problemas posteriores.

Cuándo puede indicar un problema

Ver pocas gotas en la cuchara o en la ventana de forma puntual no significa necesariamente que exista un problema grave. Cocinar, ducharse o secar ropa en el interior generan vapor de agua que puede aumentar temporalmente la humedad.

Sin embargo, si la condensación aparece todos los días, incluso cuando la vivienda está bien ventilada, puede ser recomendable revisar las condiciones del hogar.

Una humedad elevada mantenida en el tiempo favorece la aparición de moho, deteriora algunos materiales y puede afectar al confort de quienes viven en la vivienda.

Cómo comprobar el nivel de humedad con mayor precisión

Aunque la cuchara sirve como orientación, no permite conocer el porcentaje real de humedad relativa.

Para obtener un dato fiable resulta más útil utilizar un higrómetro, un aparato económico que mide este parámetro de forma continua.

En términos generales, muchos especialistas como la web Sensitive Choice, consideran que un rango situado aproximadamente entre el 40% y el 60% suele ofrecer buenas condiciones de confort en la mayoría de los hogares.

Qué hacer si hay demasiada humedad además de usar una cuchara de metal

Si observas condensación frecuente en ventanas o en la cuchara metálica, existen varias medidas sencillas que pueden ayudar a reducir el problema:

Ventilar la vivienda durante unos minutos cada día, incluso en invierno.

Utilizar extractores de aire en baños y cocinas siempre que sea posible.

Evitar tender ropa dentro de casa sin una ventilación adecuada.

Mantener una temperatura interior estable para reducir los cambios bruscos.

Revisar posibles filtraciones o problemas de aislamiento si la humedad persiste.

Cuando estas medidas no resultan suficientes, puede ser necesario recurrir a un deshumidificador o solicitar una inspección profesional para localizar el origen del exceso de humedad.

Qué es un deshumidificador

Según los expertos de Euronics, hablamos de un aparato de climatización que elimina la humedad del aire del lugar donde lo tengamos ubicado. Esto lo hace absorbiendo el aire y logrando que el agua que contiene se condense y se acumule en un depósito, que se debe de vaciar periódicamente. Antes de salir, el aire pasa esta vez por una zona caliente donde recupera la temperatura.

Una humedad relativa de hasta el 50-55% se considera correcta. Si las cifras son superiores nos deberíamos plantear la adquisición de un deshumidificador.