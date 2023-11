La plaza más pequeña de Europa es esta y la tienes bien cerca

Contamos con variedad de emplazamientos que destacan la atención por sus encantos. En este caso, la plaza más pequeña de Europa (y dicen que podría ser también del mundo) está aquí. Tan sólo tiene 24 metros cuadrados, y cuidado que si vais muchos: a lo mejor no cabéis.

Está en Girona y aunque sea uno de los puntos turísticos de España, resulta que alberga esta maravilla que destaca por su tamaño e historia.

Cuál es la plaza más pequeña de Europa

Es la plaza dels Raïms y la encontramos en el barrio viejo de la ciudad. Allí está bien cerca de la famosa catedral y de muchos otros edificios emblemáticos de la urbe.

Se llama así porque antes había un pequeño mercado de uvas y además es antigua y con historia porque hace 800 años ya existía pero tenía otro nombre: plaza de la Palla (de la Paja). Desde hace tiempo es toda una curiosidad y una atracción más cuando estás de visita por la ciudad.

Tiene 24 metros cuadrados y no más de unos 6 metros de ancho. La encontramos en el centro, en su barrio viejo, como no podía ser de otra manera y está rodeado de diversos edificios. En total, hay 5 edificios, y son de unos 20 metros de altura. Por esto y, como la mayoría de éstos son algo altos, esto hace que, a diferencia de otras plazas, no tenga demasiada luz y le dé más bien la sombra.

Para llegar se accede desde otra plaza, la de les Voltes d’en Rosés, y a través de un callejón bien pequeño y estrecho de un metro de ancho. Si sois varios o se va en grupo, entonces es complicado que todos quepan en el mismo lugar, así que mejor visitarla de dos en dos.

Protagonista en el evento de las flores de la ciudad

Además de que existía un mercado hace muchos años, la plaza también es protagonista por diversos eventos, como el que se celebra en la ciudad cada primavera: ‘Girona, temps de flors.’ Aunque pequeña, esta plaza también se engalana con las flores que recorren la ciudad en estos días, y especialmente los que están ubicados en el centro.

En el año 2015, fue un espacio destacado de tal evento, a través de una instalación con variedad de plantas.

En definitiva, un rincón especial y curioso que ya puedes anotar en tu cuaderno de viajes para visitar en cuanto pises la ciudad.