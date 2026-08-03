En el pasado, la gente solía encalar las paredes interiores de sus casas cada verano: la razón olvidada resurge en 2026

Con la llegada del buen tiempo, eran numerosas las familias que aprovechaban para encalar las paredes de sus viviendas. Una tradición estética que también ayudaba a mejorar la comodidad del hogar, proteger muros y favorecer un ambiente más saludable. Además, esta técnica vuelve a despertar el interés de arquitectos, decoradores y expertos en rehabilitación por sus múltiples ventajas.

¿En qué consistía la técnica?

La cal es uno de los materiales más utilizados desde hace años. Esto permite que las paredes sean permeables al vapor del agua, ayudando a regular la humedad interior y reducir el riesgo de condensaciones. A su vez, responde a la capacidad para dejar respirar los muros, sobre todo en verano cuando las altas temperaturas y la humedad afectaban tanto al estado de los antiguos hogares.

La composición del material

La estética no lo es todo, ya que la cal contiene un elevado pH que dificulta la proliferación de mohos, hongos y algunas bacterias sobre la superficie de las paredes. Por ello, era habitual utilizarla tanto en viviendas como en establos, bodegas y edificios agrícolas donde la higiene era importante.

La temperatura

La comodidad térmica es una de las razones por las que esta práctica es tan popular en verano. Por un lado, los revestimientos de cal favorecen la regulación natural de la humedad y, si se combinan con muros tradicionales de piedra o ladrillo, pueden ayudar a mantener una sensación de frescor en el interior de la vivienda durante los meses más calurosos. Por otro lado, no sustituyen al aislamiento moderno, pero sí mejoran el comportamiento higrotérmico de los cerramientos.

La moda

Este año 2026, la técnica de encalar se ha vuelto a poner de moda debido al aumento de la apuesta por materiales ecológicos que ha impulsado el regreso de los revestimientos de cal en proyectos de rehabilitación y decoración. Por eso, entre sus principales ventajas destacan las siguientes:

La regulación de la humedad de manera natural.

La reducción de moho.

No contienen compuestos orgánicos volátiles (COV).

Ofrecer un acabado mate y mineral muy llamativo en decoración.

Su compatibilidad con edificios antiguos y viviendas sostenibles.

Los expertos opinan

Los expertos recomiendan utilizar esta técnica, aunque aplicándola sobre soportes adecuados y siguiendo las técnicas correctas. Además, en viviendas antiguas, la cal suele ser la opción más compatible para algunos revestimientos impermeables porque evita que la humedad quede atrapada en el interior de los muros. La utilización de cal requiere un mantenimiento diferente al de las pinturas convencionales, pero su durabilidad, propiedades naturales y menor impacto ambiental demuestran que esta antigua técnica se ha recuperado en la actualidad.