¿Le pasa esto a tu móvil? Pueden estar accediendo a tu cuenta del banco

Mucho cuidado si registras un comportamiento anómalo en tu teléfono, podrían estar accediendo a tu cuenta del banco sin saberlo. La ciberseguridad es una de las asignaturas pendientes de todos, teniendo en cuenta que deberíamos recibir lecciones para no caer en algunos fraudes que pueden llegar en cualquier momento.

La puerta de entrada a nuestra vida, no solo redes sociales o cuentas, sino también a nuestras cuentas del banco, algo que deberemos controlar especialmente. Hay una nueva forma de acceder a ella que puede suponer que te quedes con una cuenta del banco a cero si no estás atento a estos movimientos.

Le pasan determinadas cosas a tu móvil

La estafa que se ha puesto de moda tiene que ver con el hecho de que se duplica una tarjeta SIM. Si bien es cierto que solo el titular de la línea puede pedir este duplicado, la ciberdelincuencia siempre va un paso por delante. Hoy en día es esencial controlar ciertos movimientos para que no nos afecte nada.

Antes que nada, no es que haya personas más o menos afortunadas, todos estamos expuestos a este robo de datos. Hay una serie de condicionantes, determinadas compañías o incluso descargas de aplicaciones que son claves para que los estafadores puedan recibir nuestros datos.

Teniéndolos todos es mucho más sencillo realizar un duplicado de la tarjeta de un teléfono en el que lo guardamos absolutamente todo. Si tenemos en cuenta el uso que le damos al teléfono, prácticamente puede hacer de todo y más, incluida esta forma de ver el mundo con nuestras aplicaciones, fotos y también de controlar lo que gastamos.

Todos tenemos la aplicación del banco en el teléfono con la que vamos controlando lo que gastamos, pero también somos conscientes de lo que supone pagar a través del teléfono. Si bien es cierto que se necesita conocer el PIN o algunos datos más para poder obtener esta aplicación en otro teléfono, nuestra SIM puede dar grandes pistas, por lo que es importante mantenerlo todo bajo buen recaudo.

Este tipo de estafa que está cada vez en el orden del día se llama SIM swapping y requiere estar muy atento. Especialmente a la hora de aportar información personal a terceros. Aunque sea una página web que pienses que sea de confianza, quizás no lo sea, por lo que tocará estar muy atento a lo que vaya sucediendo.

Pueden estar accediendo a tu cuenta del banco

Hay algunos detalles que nos hacen sospechar de que algo está pasando, por lo que, si te pasa esto, será mejor que consultes directamente con las autoridades y tu compañía de teléfonos. Son situaciones extrañas que indican que puede haber terceras personas gestionando nuestros datos.

La información más delicada es la que tiene que ver con afecta directamente a nuestro bolsillo. Las cuentas del banco, deberíamos haber recibido un mensaje de seguridad o algún tipo de alerta de nuestro banco, aunque no siempre es así. Por ejemplo, si vemos que la contraseña no es la correcta, lo hemos intentado varias veces y no accedemos a la aplicación, empieza a sospechar.

Quizás detrás de este sencillo gesto se esconde algo que puede causarnos más de un dolor de cabeza, que alguien tenga nuestro acceso al banco y esté haciendo transferencias o dejándonos sin nada. En general, cuando son transferencias de un importe elevado nos avisan, aunque nunca se sabe qué puede pasar por la mente del estafador.

Otro de los indicadores que hacen referencia a esta forma de estafar dinero y datos, es el hecho de no poder llamar o enviar mensajes o aparecer algunas novedades en determinadas aplicaciones. Podría significar que alguien está intentando acceder a nuestra información personal y a la de nuestros contactos, provocando más de un problema que debemos solucionar rápidamente.

Las autoridades están preparadas para hacer frente a cualquier contratiempo, especialmente cuando se trata de uno de estos problemas informáticos. Hay una manera de recuperar el dinero, en caso de que hayan accedido finalmente a tu cuenta corriente, algo que podría haber sucedido.

De la misma forma que las autoridades intentarán averiguar de dónde ha venido esta estafa que puede afectarte a ti, pero también a otras personas que sufran las consecuencias de este sistema que está llegando a España con mucha fuerza. Es importante estar atento a cualquier movimiento extraño ya que puede ser la antesala de algo mucho peor.

La ciberseguridad pasa por tener antivirus en todos los dispositivos e intentar no compartir datos con nadie. Tampoco es bueno que conectes el teléfono a redes públicas ya que son de fácil acceso a estos dispositivos. Cualquier pequeño error o brecha se aprovecha para acceder a una información personal que puede acabar en drama para la persona que pierde algo tan valioso como todo lo que hay en su teléfono.