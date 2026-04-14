Pánico entre los astrónomos: una colisión extrema en el espacio podría llegar muy pronto y las consecuencias son muy peligrosa

Los astrónomos han entrado en pánico ante una colisión extrema que podría llegar muy pronto y cuyas consecuencias pueden afectarnos de lleno. Cuando estamos empezando a ver llegar noticias del espacio exterior y cada vez más queremos descubrir qué nos depara el futuro, nada mejor para saberlo que de la mano de unos expertos que parece que no traen buenas noticias sobre un cambio que puede ser clave para todos.

El universo es el gran desconocido, no sabemos mucho porque apenas hemos salido de una Tierra que se convierte en la única fuente de vida de que disponemos. Podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que sin duda alguna estará más cerca de lo que pensábamos. Son tiempos de pensar en estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada pensamiento que pueden convertirse en un cambio que sin duda alguna deberemos empezar a tener en mente. Estas consecuencias que podemos empezar a ver en breve acabarán marcando un antes y un después. Una colisión extrema en el espacio podría ser una realidad.

Los astrónomos entran en pánico

Lo que descubren los astrónomos en estos días en los que observan el espacio de una manera diferente, puede ser algo que lo cambiará todo. Esos ojos puestos en una serie de peculiaridades que pueden llegar a toda velocidad y que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en un futuro no muy lejano. Aunque no lo parezca el universo se mueve y lo hace de tal forma que nos va dejando algunas peculiaridades que vemos desde nuestro pequeño planeta. Lo que podría pasar en unos años es algo que pone los pelos de punta.

Este mundo azul que va a toda velocidad, aunque nos parezca que estamos quietos, puede convertirse en la antesala de algo más. De un universo oscuro que puede darnos ciertas peculiaridades, hasta un plus de detalles que pueden ser los que nos acompañarán en breve.

Estos expertos no dudan en darnos algunos elementos que nos harán reflexionar, empezando por una posible colisión que podría acabar con la humanidad, tal y como la conocemos, o tener consecuencias devastadoras sobre los seres humanos. El futuro nunca ha sido tan oscuro.

Una colisión extrema en el espacio podría llegar muy pronto

Podría llegar muy pronto los efectos de una posible colisión extrema en el espacio, algo que puede parecer que no nos aportará nada nuevo, sino todo lo contrario. Quizás estaremos a merced de una novedad que puede ser la que nos pondrá ante un giro radical en el tiempo.

Los expertos de la NASA nos explican que: «Una flota de misiones de la NASA probablemente ha descubierto una colisión entre dos estrellas ultradensas en una pequeña galaxia enterrada en un enorme chorro de gas. Los astrónomos nunca antes habían visto este tipo de evento explosivo en un entorno como este, y puede ayudar a resolver dos misterios cósmicos sobresalientes. Un artículo que describe estos resultados fue publicado hoy en The Astrophysical Journal Letters. Las estrellas de neutrones son los núcleos que quedan atrás después de que una estrella mucho más pesada que el Sol se quede sin combustible, colapsa sobre sí misma y luego explota. Son pequeños (solo una docena de millas de ancho), pero un poco más masivos que el Sol, lo que los hace increíblemente densos. Los astrónomos los consideran algunos de los objetos más extremos del universo. En los últimos años, los astrónomos han recopilado datos sobre colisiones, o fusiones, de dos estrellas de neutrones dentro de galaxias de tamaño moderado o grandes. Este último descubrimiento, sin embargo, muestra que una colisión de estrellas de neutrones puede tener lugar dentro de una pequeña galaxia. «Encontrar una colisión de estrellas de neutrones donde lo hicimos es cambiar las reglas del juego», dijo Simone Dichiara de la Universidad Estatal de Penn, quien dirigió el estudio. «Puede ser la clave para desbloquear no una, sino dos preguntas importantes en astrofísica».

Siguiendo con la misma explicación: «El primer rompecabezas que esta ubicación sin precedentes para una colisión de estrellas de neutrones puede explicar es el hecho de que las ráfagas de rayos gamma (GRB), que pueden ser producidas por el colapso de dos estrellas de neutrones, a veces no aparecen dentro del núcleo de una galaxia, o de ninguna galaxia en absoluto. La otra pregunta que este resultado podría abordar es cómo se han encontrado elementos como el oro y el platino en estrellas ubicadas a grandes distancias de los centros de las galaxias. Esta colisión de estrellas de neutrones se localiza inesperadamente en una pequeña galaxia, a unos 4.700 millones de años luz de distancia, incrustada dentro de una corriente de gas que se extiende durante unos 600.000 años luz. (Para el contexto, nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de ancho). Esta corriente probablemente se creó cuando un grupo de galaxias chocó hace cientos de millones de años, eliminando el gas y el polvo de las galaxias y dejándolo en el espacio intergaláctico. «Encontramos una colisión dentro de una colisión», dijo la coautora Eleonora Troja de la Universidad de Roma en Italia. «La colisión de la galaxia desencadenó una ola de formación estelar que, durante cientos de millones de años, condujo al nacimiento y eventual colisión de estas estrellas de neutrones». Para descubrir el evento denominado GRB 230906A, que ocurrió el 6 de septiembre de 2023, los astrónomos necesitaron varios telescopios de la NASA, incluidos el Observatorio de rayos X Chandra, el Telescopio Espacial de rayos Gamma Fermi, el Observatorio Neil Gehrels Swift y el Telescopio Espacial Hubble».