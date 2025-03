La OCU pone fin a una de las mayores polémicas: la verdad sobre la caducidad de los yogures

La verdad sobre la caducidad de los yogures puede golpearnos de lleno, con una de las mayores polémicas que ha sacudido a nuestro país. El yogur en la nevera que lleva días caducado, pero nos lo comemos igualmente, es algo que todos hemos hecho y en cierta manera debemos empezar a considerar, antes que nada. Con lo cual, tocará ver qué es lo que nos está a punto de pasar o nos puede pasar con una de las principales polémicas que puede convertirse en esencial.

Necesitamos comer cada vez más lácteos, al menos a determinadas edades y situaciones, uno de los mejores aliados de nuestra salud integral, será, sin duda alguna, el yogurt. Un elemento básico que acabará siendo el que mejor se adapte a unas necesidades que son esenciales y que pueden llegar a ser fundamentales. La OCU ha dado por zanjado un tema que realmente puede acabar siendo el que nos ha hecho perder más dinero. Esos yogures caducados que quizás no tendríamos que haber tirado a la basura sino todo lo contrario. Una de las mayores polémicas de la historia, por fin caerá por su propio peso.

La verdad sobre la caducidad de los yogures

Los yogures en el resto de Europa no caducan. Nos puede resultar sorprendente, pero sólo los españoles ponen fecha de caducidad. En muchos países esta fecha orientativa se pasa por alto o se elimina para que no haya lugar a dudas de lo que nos está esperando.

Deberemos empezar a prepararnos para saber la verdad sobre ese básico de toda nevera que seguramente nos ha dado más de una alegría inesperada que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Deberemos empezar a tener en cuenta que ese lácteo ha sido fermentado para durar en perfectas condiciones mucho tiempo.

No todos los yogures son iguales. Hoy en día en el supermercado tenemos tal cantidad de yogures que muchas veces toca apostar claramente por una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden ayudarnos a conocer un poco más este tipo de alimentos.

Los expertos de la OCU no dudan en arrojar un poco de luz sobre la llegada de determinados elementos que hasta el momento no sabíamos, la fecha de caducidad de los yogures es uno de ellos.

Esto es lo que dice la OCU sobre la fecha de caducidad de los yogures

La OCU ha querido aclarar la gran pregunta, saber si realmente los yogures tienen fecha de caducidad o no. En esencia estaremos ante algunos elementos que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en unos días cargados de buenas sensaciones y de alegría.

Tal y como nos explican desde el blog de la OCU: «Hasta ahora caducaban 28 días después de su fabricación. Ahora tendrán una fecha de consumo preferente que decidirán las marcas. La diferencia está en que algo caducado no se puede comer y algo que ha superado su fecha de consumo preferente sí (aunque sus condiciones ya no sean las mejores)».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta decisión se explica por una motivación puramente económica: los yogures no caducan en el resto de países de Europa, por lo que hasta ahora los fabricantes españoles competían en peores condiciones. Los yogures de tu nevera serán, en principio, los mismos. Podías habértelos comido caducados y nada habría pasado. Otra cosa es que los fabricantes estiren tanto las fechas de consumo preferente que finalmente la calidad se resienta».

La OCU tiene muy clara la postura ante este cambio: «Si se eliminan todas estas fechas de consumo preferente, el consumidor no sabrá cuándo se fabricó lo que va a llevarse a la boca. Puede no ser un peligro, pero supone abrir la puerta a la venta de alimentos de baja calidad (y al mismo precio que los que no están rancios). En resumen: una medida pensada para los supermercados, que ya no tendrán que deshacerse de ciertos productos al superar una fecha. ¿Qué pasa con los consumidores? La solución sería fijar unas fechas razonables, con el suficiente margen para que no haya que tirar a la basura tonelada de alimentos, pero al mismo tiempo garantizando un mínimo de calidad. Estas fechas deben fijarse según criterios objetivos (cuánto tarda un alimento en ponerse rancio) y no según criterios comerciales (productos que duran más o menos en función de su temporada de mayor consumo)».

Por lo que, ahora ya sabemos si caducan o no los yogures y la forma en la que podremos disfrutar mejor de este postre que se ha convertido en uno de los más recurrentes de nuestra nevera. Puedes eliminar esa fecha de consumo preferente y seguir comiéndotelos.