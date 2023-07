¡No tires tus botes de crema vacíos! La Guardia Civil te da un truco definitivo para evitar que te roben

España es uno de los principales destinos de sol y playa del mundo, razón por la cual cada verano las playas se llenan de personas que buscan tomar el sol y darse un chapuzón en un ambiente relajado. Sin embargo, también son el lugar perfecto para que los delincuentes lleven a cabo su fechorías. Por este motivo, la Guardia Civil se ha visto obligada a desvelar el mejor truco para evitar que te roben en la playa.

Es muy importante ser precavido porque el más mínimo despiste puede arruinar tus vacaciones. Claro que también es verdad que resulta un poco agobiante pensar constantemente en la posibilidad de ser víctima de un robo mientras disfrutas de la paz que aporta el mar. Los delincuentes se aprovechan de la distracción de los bañistas para cometer los robos, y se llevan todo tipo de objetos personales que encuentren, normalmente carteras y teléfonos móviles.

¿Cómo evitar que te roben en la playa?

El truco compartido por la Guardia Civil puede resultar de gran ayuda para proteger los objetos de valor. Consiste en llevar un bote de crema solar vacío donde puedas guardar el teléfono y la cartera y cerrar bien. De esta manera, parecerá que simplemente llevas una bolsa para guardar la toalla y lo necesario para tomar el sol y lo delincuentes creerán que no tienes nada de valor.

La idea es muy simple, pero al mimo tiempo ingeniosa. De lo que se trata es de jugar con la psicología de los ladrones, que suelen buscar objetos que son fáciles de coger y están a simple vista. Al ocultar tus objetos de valor de esta forma, las posibilidades de ser víctima de un robo se reducen drásticamente porque los delincuentes no sabrán dónde están.

Por supuesto, no es una medida 100% infalible, pero puede actuar como un elemento disuasorio para estar un poco más tranquilo durante tus vacaciones de verano. Además de poner en práctica este truco, la Guardia Civil también ha recordado que es fundamental tomar una serie de precauciones básicas, como no exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo o no dejar objetos de valor sin vigilancia.

Aunque dejes tus cosas en la arena y te vayas al agua, procura mantener siempre un ojo en tus pertenencias. También puede usar dispositivos de seguridad adicionales, como las bolsas antirrobo que se han hecho tan populares este verano. Estas bolsas le ponen las cosas mucho más complicadas a los ladrones.