No te habías fijado antes, pero este es el motivo por que el que no hay relojes en el Metro de Madrid

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la razón por la que no hay relojes en el Metro de Madrid? Se trata de la red de ferrocarril metropolitano más extensa de España, y la tercera de Europa. Este 2023, cuenta con 295 kilómetros y 302 estaciones, y el próximo 2024 se inaugurarán nuevas paradas, como Comillas y Madrid Río. El año pasado los viajeros del Metro de Madrid aumentaron un 25,8%, hasta alcanzar un total de 373 millones de usuarios.

Mucho de ellos ya se han dado cuenta de que en las estaciones y los vagones del metro no hay ningún reloj que indique la hora, y hay vario motivos que lo explican. En el pasado, el Metro de Madrid sí tenía relojes tanto en los andenes como en los trenes. Y es que con la llegada de este medio de transporte a la capital, la puntualidad se convirtió en algo muy importante en la vida de todo los madrileños.

A día de hoy, la puntualidad continúa siendo igual de importante, pero los relojes han ido cayendo en desuso con el auge de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles. Para darse cuenta de esto, solo hay que pensar cuántos de nosotros llevamos un reloj de pulsera como lo hacían nuestros padres y abuelos.

Pero esta no es la única razón. La ausencia de relojes en el Metro de Madrid puede formar parte de una estrategia para minimizar la percepción de retraso en el transporte público entre lo pasajeros. Al no haber presencia alguna del paso del tiempo en las estaciones, los viajeros no observan constantemente cómo transcurren los minutos, ayudando así a mantener una mejor imagen del servicio.

Curiosidades del Metro de Madrid

Este fue el primer sistema de metro de España y se inauguró el 17 de octubre de 1919. En aquel entonces, solo existía una línea, la Línea 1, que prestaba servicio entre las estaciones de Sol y Cuatro Caminos. El primer día se contabilizaron más de 56.000 pasajeros.

La estación de metro de Ríos Rosas tiene la curva más pronunciada de todas las paradas del suburbano. Los conductores de esta línea reciben una formación especial para lidiar con la curva. Asimismo, la estación más profunda es la de Cuatro Caminos, que se encuentra a unos 45 metros bajo tierra.

La leyenda dice que algunas estaciones, como Chamberí, están embrujadas. Trabajadores y pasajeros han informado de experiencias paranormales y avistamientos en ellas. Y, por último, el Metro de Madrid ha sido el escenario de varias películas, como ‘El día de la bestia’ o ‘Los amantes pasajeros’.