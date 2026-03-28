Ni te imaginas lo que lleva dentro: los secretos del S-81, el submarino invisible de España

El submarino S-81 Isaac Peral ha regresado al Arsenal de Cartagena tras completar un despliegue operativo de un mes en el Mediterráneo, en el marco de la operación Noble Shield de la OTAN, centrada en la seguridad marítima, la disuasión y la vigilancia en una de las zonas más sensibles de Europa. Durante este periodo, el submarino se integró en una agrupación naval permanente en el flanco sur, una región estratégica por el tránsito de rutas comerciales y la presencia de posibles amenazas, desempeñando un papel clave para garantizar la estabilidad en estas aguas internacionales. El S-81 no sólo cumple funciones defensivas, sino que actúa como plataforma estratégica para la recopilación de datos en tiempo real, lo que mejora la toma de decisiones en escenarios complejos y le confiere un valor táctico determinante dentro de la operación.

El submarino S-81 Isaac Peral es el primero de la serie S-80 Plus, un programa desarrollado íntegramente en España que constituye un hito para la industria naval nacional. Con una eslora cercana a 80 metros y un desplazamiento en inmersión de unas 3.000 toneladas, combina tamaño, autonomía y tecnología avanzada El submarino incorpora sistemas de combate de última generación, sonares de alta precisión y sensores avanzados que permiten detectar amenazas a gran distancia. Su capacidad de lanzamiento de torpedos pesados, integración de misiles en operaciones tácticas, sistemas de comunicación avanzados y alta autonomía en inmersión lo convierten en un activo estratégico muy difícil de detectar por las fuerzas enemigas.

Submarino Isaac Peral S-81

El Isaac Peral es el primer submarino de la serie S-80, un programa estratégico desarrollado por la industria española para dotar a la Armada de una nueva generación de submarinos convencionales. Este proyecto está liderado por la empresa pública Navantia, encargada del diseño y la construcción de las unidades en su astillero de Cartagena. Los submarinos S-80 incorporan sistemas de combate y sensores de última generación, además de mejoras en autonomía y capacidad de supervivencia respecto a las generaciones anteriores de submarinos convencionales. Estas prestaciones les permiten permanecer largos periodos en inmersión y llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y tareas de disuasión.

La base de Cartagena alberga la Flotilla de Submarinos, una de las unidades más especializadas de la Armada, desde donde se preparan y despliegan los submarinos españoles tanto en operaciones nacionales como internacionales. El armamento se basa en el uso de sus seis tubos lanzatorpedos de 533 mm, a través de los cuales pueden dispararse misiles, torpedos y minas. El misil que equipa es el Sub Harpoon bloque II, diseñado para neutralizar unidades de superficie y blancos terrestres cercanos a la costa.

El torpedo instalado es el Seahake mod 4, de origen alemán, destinado a atacar buques y submarinos, con un alcance de hasta 50 km. Entre los principales sensores del submarino destacan los sónares de diversos tipos: cilíndrico, de flanco, remolcado, interceptador, medidor de distancias y detector de minas y obstáculos. Además, cuenta con sensores para operar en cota periscópica, incluyendo antenas de comunicaciones (VHF, UHF, HF, Link 22), identificador automático de buques (AIS), radar y periscopios (optrónico y de ataque).

«Los submarinos son unidades de una gran capacidad ofensiva, que poseen la ventaja de poder operar de forma encubierta durante largos períodos de tiempo. Es en la explotación de esta ventaja donde el submarino obtiene su mayor rédito pues pude operar sin ser visto», destaca el Ministerio de Defensa, y detalla las siguientes misiones: adiestramiento interno y para otras unidades, alerta temprana, defensa de los espacios marítimos, infiltración en costa de equipos de operaciones especiales, minado ofensivo, neutralización de una posible amenaza tanto de superficie como submarina, obtención de inteligencia, reconocimiento y reconocimiento fotográfico de costa, negación del uso del mar, y garantizar la protección de una fuerza naval.

El submarino «Isaac Peral» cuenta con una dotación de un total de 40 submarinistas, distribuidos en 8 oficiales, 15 suboficiales y 17 miembros de la marinería.

Características

El submarino S-81 cuenta con un desplazamiento de 2.695 toneladas en superficie y 2.965 toneladas en inmersión, con una eslora de 80,81 metros, manga de 11,68 metros y calado de 6,77 metros. Su velocidad máxima alcanza los 12 nudos en superficie y 20,5 nudos en inmersión, mientras que su autonomía es de 4.500 millas a 18 nudos.

En cuanto a propulsión, dispone de tres generadores diésel de 1.100 kW cada uno, un motor eléctrico principal de 3.500 kW y un sistema AIP (célula de combustible) de 300 kW, que estará incluido a partir de la tercera unidad de la serie y se incorporará al S-81 y S-82 tras su primera gran carena, aproximadamente siete años después de su entrega a la Armada.

En materia de armamento, el submarino está equipado con seis tubos lanzatorpedos, torpedos Seahake mod. 4, misiles Sub Harpoon bloque II y capacidad para el despliegue de minas. Esta combinación le permite operar con eficacia tanto en misiones ofensivas como defensivas, garantizando versatilidad y capacidad estratégica en distintos escenarios de actuación.