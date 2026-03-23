China desafía la industria militar y ha dejado de importar armamento mientras dispara su producción: autosuficiencia industrial

Según el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), China ha reducido en un 72% sus importaciones de armamento desde 2021, mientras impulsa el crecimiento de su industria de defensa nacional. Este avance refuerza su estrategia de autosuficiencia industrial y muestra un aumento sostenido en la producción militar y energética, reduciendo su dependencia de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Según el investigador senior del SIPRI Siemon Wezeman, «los temores sobre las intenciones de China y sus crecientes capacidades militares continúan influyendo en los esfuerzos de armamento en otras partes de Asia y Oceanía, que a menudo todavía dependen de armas importadas».

El informe del Pentágono presentado en diciembre de 2025 indica el Ejército chino es cada día «más avanzado y resistente». China tiene un «arsenal grande y creciente de armamento», que incluye capacidades nucleares, navales, convencionales de largo alcance, cibernéticas y espaciales, que «podrían amenazar directamente la seguridad de Estados Unidos». Según el informe, el país asiático continúa desarrollando su arsenal nuclear y se prevé que tendrá más de 1.000 ojivas nucleares en su poder para 2030. Asimismo, ha superado a Estados Unidos en el desarrollo de armas supersónicas y que los sistemas de defensa, como la Cúpula Dorada.

La potencia militar china

China, el segundo país con mayor gasto militar del mundo, incrementó su presupuesto de defensa un 7 % en 2024, hasta alcanzar los 314.000 millones de dólares, lo que supone tres décadas consecutivas de crecimiento. Además, concentró el 50 % del gasto militar total en Asia y Oceanía, destinando importantes recursos a la modernización de sus fuerzas armadas, el refuerzo de sus capacidades de ciberguerra y la ampliación de su arsenal nuclear.

Evolución

En las décadas de 1990 y 2000, China dependía en gran medida de las exportaciones de Moscú. Durante la guerra del Golfo y la tercera crisis del Estrecho de Taiwán en 1996, se pusieron de manifiesto las debilidades militares del país, lo que llevó al Gobierno a a realizar pruebas con misiles en el Estrecho de Taiwán. Estados Unidos respondió desplegando dos grupos de portaaviones, que superaban con creces a los barcos chinos y cuya tecnología era mucho más avanzada.

En este contexto, China, bajo el mandato de Jiang Zemin, presidente de la Comisión Militar Central entre 1989 y 2004, y presidente de China entre 1993 y 2003, aumentó en un 10% el gasto de defensa y llevó a cabo amplias reformas militares.

Con el crecimiento económico y tecnológico de los últimos años, el país asiático cuenta ahora con la armada más numerosa del mundo, superando en número a Estados Unidos. Además, ha duplicado sus ojivas nucleares y desarrollado sistemas avanzados, incluyendo misiles hipersónicos y misiles balísticos intercontinentales.

SIPRI

El gasto militar de Estados Unidos aumentó un 5,7 %, alcanzando los 997 mil millones de dólares. Esta cifra representa el 66 % del gasto total de la OTAN y el 37 % del gasto militar mundial en 2024. Una parte significativa del presupuesto estadounidense se destinó a la modernización de sus capacidades militares y de su arsenal nuclear, con el objetivo de mantener una ventaja estratégica sobre Rusia y China. Los miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 454 mil millones de dólares, lo que representa el 30 % del total de la Alianza.

«El rápido incremento del gasto entre los miembros europeos de la OTAN se debió principalmente a la amenaza persistente de Rusia y a la preocupación por un posible retraimiento de Estados Unidos dentro de la Alianza», señaló Jade Guiberteau Ricard, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. «Cabe señalar que incrementar el gasto no se traduce necesariamente en una capacidad militar significativamente mayor ni en una mayor autonomía respecto a Estados Unidos. Se trata de objetivos mucho más complejos».

Dominio energético

El crecimiento de la infraestructura de China también se apoya en una rápida expansión de sus fuentes renovables.En diciembre de 2020, el presidente Xi Jinping estableció el objetivo de alcanzar los 1.200 gigavatios (GW) de energía eólica y solar para 2030. No obstante, China logró superar esa meta en julio de 2024, adelantándose seis años a lo previsto.

El país asiático está apostando por el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, la cual permite almacenar energía elevando agua a embalses superiores y liberarla después para generar electricidad. El país lidera los proyectos en desarrollo y planea añadir unos 100 GW en cinco años, frente a los 59 actuales. Paralelamente, impulsa el uso de baterías, cuya capacidad alcanzó los 136 GW en 2025.

Ante estos datos, el propio Elon Musk alertó a los dirigentes occidentales que «la energía solar en China superará a TODAS las fuentes de electricidad combinadas en los Estados Unidos en 3 a 4 años. Una llamada de atención».

Actualmente, el país está liderando megaproyectos energéticos únicos, desde desiertos solares en Mongolia hasta presas de 137.000 millones de dólares, generando electricidad clave para la inteligencia artificial. Según Musk, «la limitación de la IA pasará de los chips a la generación eléctrica, dejando a Estados Unidos rezagado en infraestructura y fabricación energética».