Mujer abandona su trabajo soñado para viajar y se arrepiente: no puede permitirse una casa ni tener hijos

Actualmente, son muchas las personas sueñan con dejarlo todo para viajar por el mundo, en busca de nuevas experiencias y un cambio de vida radical. La idea de liberarse de las responsabilidades cotidianas, dejar atrás un trabajo que consume gran parte del tiempo y adentrarse en una gran aventura es una fantasía compartida por muchos. La noción de que viajar puede ofrecernos una vida más plena, en contraste con la rutina, es atractiva y parece prometer una satisfacción inmediata. A veces, el estrés y la presión de la vida laboral nos hacen sentir atrapados en una rutina interminable, lo que nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos aprovechando la vida.

Sin embargo, tomar decisiones que implican un cambio drástico, como renunciar a un trabajo para recorrer el mundo, representa un acto de valentía y determinación. No cabe duda de que estos saltos hacia lo desconocido conllevan una serie riesgos, y lo que inicialmente puede parecer un camino hacia la libertad puede, en algunos casos, traer consigo desafíos inesperados. Las dificultades económicas, la soledad, e incluso la necesidad de planificar cada detalle de los viajes pueden convertirse en factores que dificulten lo que se pensaba que sería un periodo de libertad e introspección.

La historia de la mujer que dejó su trabajo para viajar

Helen Zhao, una periodista estadounidense que trabajaba para la cadena CNBC, decidió dejar su puesto soñado para recorrer el mundo, gastándose todos sus ahorros. Ahora, a sus 34 años, Zhao reflexiona sobre por qué considera que fue una mala decisión. A los 28 años, logró entrar al departamento de multimedia de CNBC, pero la presión de su trabajo comenzó a afectarla. Se preguntaba si en el futuro se arrepentiría de haber dedicado su vida al trabajo en lugar de disfrutar más del presente. Fue entonces cuando decidió renunciar y embarcarse en un viaje de 18 meses por Sudamérica y Asia, en el cual gastró alrededor de 34.000 dólares.

Zhao admite que, en lugar de disfrutar plenamente de su viaje, se obsesionó con controlar cada detalle. Esto la llevó a perderse momentos importantes, como las celebraciones del Mundial de Qatar en Argentina o el Carnaval en Colombia, donde terminó pasando su cumpleaños sola. Esta experiencia le enseñó la importancia de dejar espacio para la espontaneidad en la vida.

Otro de sus arrepentimientos tiene que ver con la economía. Al gastar todos sus ahorros durante su año sabático, ahora no puede comprarse una casa en Los Ángeles y no se siente preparada para tener hijos. Zhao lamenta no haber recibido una educación financiera adecuada, lo que le impidió planificar su futuro de una manera adecuada.

A pesar de los errores cometidos, Zhao intenta reconstruir su vida y aprovechar las lecciones aprendidas. Actualmente, está trabajando en una nueva etapa de su vida a través de una página web donde comparte su experiencia como periodista y viajera, tratando de no dejar que una mala decisión defina su futuro, tal y como recoge el ABC.

Las claves para tomar una buena decisión

Renunciar al trabajo para viajar por el mundo es una decisión que no se puede tomar a la ligera, ya que implica riesgos y desafíos que hay que considerar con sumo cuidado.

En primer lugar, la planificación financiera es esencial. Es fundamental contar con ahorros suficientes para poder pagar el viaje sin comprometer la estabilidad económica a futuro. Para ello es necesario calcular los costes del viaje, desde transporte y alojamiento hasta alimentación y gastos imprevistos, es crucial. Además, es importante prever el coste de la vida una vez vuelvas a casa hasta encontrar un nuevo empleo.

En segundo lugar, es necesario reflexionar sobre la seguridad laboral y las oportunidades futuras. Abandonar un empleo estable puede poner en riesgo tu carrera profesional a medio y largo plazo. Por lo tanto, es importante analizar cómo afectará esta decisión a tu trayectoria laboral considerar si podrás reincorporarte al mercado laboral fácilmente a tu regreso. Sin embargo, los viajes también pueden aportar habilidades valiosas como la flexibilidad y la capacidad analítica.

Otro aspecto a considerar es el impacto personal y familiar. Viajar durante varios meses puede afectar tus relaciones, ya que estar lejos de la familia, amigos o pareja puede generar tensiones y sentimientos de soledad. Es importante hablar con tus seres queridos antes de planificar el viaje y asegurarte de que mantendrás la comunicación mientras estés fuera.

Finalmente, es fundamental tener un propósito claro para el viaje. Definir tus objetivos, ya sea explorar nuevas culturas o simplemente desconectar de la rutina, te ayudará a mantenerte enfocado y motivado durante tu aventura. La preparación logística también es clave, desde obtener los documentos de viaje necesarios hasta investigar la seguridad de los destinos que planeas visitar.

En resumen, dejar el trabajo para viajar requiere una cuidadosa planificación financiera, profesional y emocional. Considerar estos factores te permitirá disfrutar de una experiencia enriquecedora sin comprometer tu futuro.