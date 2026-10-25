Mezclar crema Nivea de lata azul con maicena: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mezclar la crema Nivea de lata azul con maicena se ha convertido en uno de los trucos de belleza caseros que más se comparten en redes sociales. Quienes lo difunden lo presentan como una mascarilla para conseguir un rostro más suave y con menos brillo, aunque los efectos que se le pueden atribuir son limitados y pasajeros.

El argumento de quienes la recomiendan se apoya en las propiedades de cada ingrediente: la textura densa y emoliente de la crema, por un lado, y la capacidad del almidón de maíz para absorber parte de la humedad que queda en la superficie de la piel, por otro.

Dos productos de uso cotidiano

La Nivea de lata azul se lanzó en 1911 y todavía hoy se vende por menos de cinco euros. Entre sus componentes figuran la glicerina, que atrae y retiene la humedad; la lanolina, con acción emoliente; la parafina líquida, que deja una película protectora, y el pantenol o provitamina B5. Su fórmula incluye además el Eucerit, el emulsionante con el que se elaboró la primera versión del producto.

La maicena, en cambio, es sobre todo un ingrediente de cocina, aunque se utiliza con frecuencia en mascarillas faciales elaboradas en casa.

Qué efectos puede tener

El resultado de la mezcla depende de la cantidad que se aplique, de la fórmula concreta de la crema y del tipo de piel de cada persona. Con esas salvedades, se le atribuyen tres efectos principales.

El primero es una suavidad temporal: los componentes emolientes de la crema pueden aliviar la sensación de sequedad y dejar la piel más flexible. El segundo es un acabado menos brillante, ya que el almidón absorbe parte de la humedad superficial, aunque no hay pruebas de que controle de forma duradera la producción de sebo. El tercero es un efecto cosmético inmediato, porque la crema deja una película sobre la piel. Eso no significa que la combinación estimule la producción de colágeno ni que revierta el envejecimiento.

Precauciones antes de probarla

La crema Nivea clásica es bastante oclusiva, es decir, forma una capa que dificulta la evaporación, y puede resultar pesada para personas con piel grasa o con tendencia al acné.

Por eso, antes de aplicar la mezcla en el rostro, conviene hacer una prueba en una zona pequeña y discreta y comprobar si aparece irritación. Tampoco debe usarse en el contorno de los ojos, sobre mucosas, heridas o piel inflamada, ni como tratamiento contra el acné, ya que una preparación casera puede no ser adecuada para pieles propensas a los brotes. Si se nota enrojecimiento, ardor o picor, hay que retirarla y dejar de utilizarla.

La dermatóloga Anjali Mahto, autora del libro The Skincare Bible, subraya la importancia de elegir una rutina adaptada a las características de cada piel y de evitar prácticas que puedan irritarla.

En la misma línea, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) aconseja escoger productos adecuados al tipo de piel y mantener una rutina sencilla basada en tres pasos: limpieza suave, hidratación y protección solar. Para tratar manchas, arrugas o acné, lo más recomendable es consultar a un dermatólogo antes de recurrir a remedios caseros.