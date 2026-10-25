Japón lanza la sonda MMX hacia Fobos: será la primera nave que se pose en una luna de Marte y vuelva a la Tierra con al menos 10 gramos

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanzó la sonda MMX hacia Fobos, la mayor luna de Marte. Despegó a las 04:41:03 del 20 de octubre, hora japonesa, cuando en la España peninsular eran las 21:41 del día 19.

El cohete H3, en su décimo vuelo, partió del Centro Espacial de Tanegashima. Según la nota de resultado de la JAXA, la sonda se separó a los 71 minutos y 13 segundos. Después quedó en la órbita prevista.

MMX quiere ser la primera nave que se pose en Fobos y vuelva a la Tierra desde el sistema de Marte. Traerá al menos 10 gramos de esa luna.

Despegue nocturno en Tanegashima

El cohete salió del complejo de lanzamiento Yoshinobu, el que la agencia japonesa reserva para el H3. La JAXA informó de que el vehículo voló según lo previsto hasta liberar la sonda.

La Agencia Espacial Europea (ESA), socia de la misión, lo celebró ese día en su nota sobre el lanzamiento. Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, felicitó «a la JAXA y a todo el equipo de MMX».

Retransmisión del lanzamiento de la sonda MMX en el décimo vuelo del cohete H3, en inglés. Vídeo: JAXA

La misión la dirige la JAXA junto a la NASA, la agencia francesa CNES, el centro alemán DLR y la ESA. Para la agencia europea es una misión de oportunidad, un proyecto que encabeza otro país.

Tres módulos y 4.200 kilos

Con el combustible, la nave pesa unos 4.200 kilos, según la ficha técnica de la ESA. Tiene un módulo de propulsión, otro de retorno y otro de exploración.

El primero lleva la sonda hasta Marte con motores químicos y controla su orientación. El de retorno suma la antena principal, dos alas solares y un motor propio de 500 newtons.

El módulo de exploración es el que aterrizará sobre la luna. Tiene cuatro patas, dos sistemas para tomar muestras y varios de los once instrumentos científicos.

Idefix, un rover de 25 kilos

Antes del aterrizaje principal, MMX soltará sobre Fobos un pequeño rover llamado Idefix. Lo han construido entre el CNES y el DLR para explorar la superficie.

Según la ESA, la gravedad de Fobos es tan débil que Idefix pesará allí como 15 gramos en la Tierra. Por eso aterrizar y moverse en esa luna es uno de los grandes retos técnicos.

La JAXA ha preparado un sacatestigos que sacará material hasta 2 centímetros de profundidad. La NASA aporta el P-Sampler, que levanta el polvo de la superficie con chorros de nitrógeno a presión.

La cápsula de retorno mide unos 60 centímetros y lleva un escudo térmico para cruzar la atmósfera. Caerá en Australia y viajará al instituto ISAS de la JAXA, en Sagamihara, cerca de Tokio.

Asteroides capturados o restos de impacto

Fobos y Deimos llevan los nombres de los hijos de Ares, el dios griego de la guerra. Hasta ahora casi todo lo que se sabe de ellos sale de unos pocos sobrevuelos, según la ESA.

Tom Statler, científico del programa MMX en la sede de la NASA, resume el debate en la nota de la agencia. Pueden ser «restos de un impacto masivo en Marte» o asteroides antiguos que el planeta capturó.

Para resolverlo, la NASA lleva el espectrómetro MEGANE, palabra que en japonés significa gafas. Medirá los neutrones y rayos gamma de la superficie para saber de qué elementos está hecha.

La NASA guardará cerca del 15 % de la muestra en el Centro Espacial Johnson, en Houston. La JAXA ya hizo un viaje de ida y vuelta con la sonda Hayabusa2, que trajo muestras de un asteroide. Estados Unidos, en cambio, canceló su misión para traer muestras de Marte.

Llegada a Marte en 2027

La ESA ha puesto el transpondedor y el amplificador con los que la nave habla con la Tierra. Su red de estaciones Estrack enviará órdenes a la sonda y recibirá sus datos.

«Ahora están aún más motivados para preparar la llegada a Marte el próximo verano», explicó Elliot Sefton-Nash, científico del proyecto en la ESA. Su calendario fija la llegada en agosto de 2027 y la órbita de Fobos en septiembre.

La nave pasará unos tres años junto a Fobos y volverá con la muestra en el año fiscal japonés 2031. China prepara otro viaje con la nave Tianwen-3, que quiere traer 500 gramos de Marte en 2031.

Fecha de aterrizaje aún abierta

Ninguna de las agencias ha fijado aún la fecha exacta de la toma de muestras. La NASA actualizó su nota para ajustar los plazos y ahora habla de 2028 como pronto.

Las notas oficiales tampoco detallan el punto de Fobos donde se posará la nave. Esa luna ya dio que hablar con el llamado monolito de Fobos, visto solo desde lejos.

Nicky Fox, responsable de las misiones científicas de la NASA, espera de las muestras una ciencia «que cambiará paradigmas». Para comprobarlo habrá que esperar a que la cápsula regrese en 2031.

El resultado del lanzamiento se ha publicado en la nota de la JAXA del 20 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: JAXA.