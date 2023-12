Los mejores trucos para dejar los cristales de casa impolutos: no los conocías

¿Sabías que el mejor momento para limpiar los cristales es cuando hace un día nublado? Hay una explicación, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta una serie de aspectos para que esta tarea resulte mucho más sencilla. Los deberes domésticos es uno de los motivos más frecuentes por los que discuten las familias, por eso nos hemos propuesto hacer una lista para intentar hacerte la vida más fácil. Nos ha llamado mucho la atención un estudio que ha hecho la Universidad de Granada, donde se asegura que limpiar los cristales nos ayuda a quemar calorías.

Aunque pueda parecer sorprendente, estamos hablando de un hábito bastante saludable, a pesar de que es una de las tareas más tediosas y poco reconocidas. Un pensamiento muy habitual cuando la realizamos es planear que no vaya a llover en los días posteriores, a pesar de que en la mayoría de las veces no podemos controlar este aspecto. Lo que sí es cierto es que es importante elegir un día nublado para que el producto no nos dé de forma directa y el producto que estemos utilizando no se seque demasiado rápido.

El truco más eficaz

Cuando desvelemos el primer truco a tener en cuenta os vais a sorprender. Es muy importante retirar bien el producto de limpieza para que el cristal quede reluciente, de ahí que debamos elegir días donde no haya demasiado sol. De esta forma el químico tarda más tiempo en secarse y tenemos más margen de maniobra para retirarlo. Después de analizar el estudio realizado por la Universidad de Granada, podemos afirmar que limpiar los cristales es una tarea más compleja de lo que parece a simple vista.

También es importante que no haga un día lluvioso para que el trabajo sea duradero y no caiga en saco roto. Es un hábito que puede llevar varias horas, dependiendo del tamaño del ventanal, por eso no hay que dejar nada a la improvisación y hay que tenerlo todo planeado antes de pasar a la acción.

¿Cuál es el mejor producto?

Hay muchas marcas que nos pueden ayudar, incluso marcas blancas que están disponibles a un precio apto para todos los bolsillos. Pero es importante utilizar un buen paño, a ser posible de fibra dura, para que no se queden marcas ni restos en el cristal. Es decir, hay que tener en cuenta el material antes de ponernos a limpiar. Las gamuzas o incluso el papel de periódico son dos herramientas muy efectivas que están al alcance de la mayoría. ¿Quién no tiene un periódico viejo en casa? ¡Ahora podrás reciclarlo dándole un buen uso!

El consejo más eficaz

Los expertos recomiendan limpiar primero la parte interior con movimientos horizontales y después la exterior en vertical. De esta forma podrás reconocer fácilmente de dónde provienen las manchas y no tendrás que perder el tiempo en buscarlas como si fueras un detective.

Para terminar hay que tener muy presente cuáles son los tres productos más efectivos: el alcohol, el vinagre de limpieza y el amoniaco. De esta forma, además de dejar el cristal reluciente, lo estaremos desinfectando.