Martin Luther King Jr.: «La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; sólo el amor puede»

Hay frases que consiguen superar el paso del tiempo porque hablan de conflictos que siguen presentes en la sociedad. Una de ellas pertenece a Martin Luther King Jr., pastor baptista y una de las figuras más importantes de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. «La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; sólo el amor puede», escribió en una de sus obras más conocidas. Su reflexión resume una parte esencial de su pensamiento, que habla de la convicción de que la violencia y el resentimiento no son el camino para construir una sociedad más justa.

El origen de una frase histórica

La cita procede de Strength to Love, una colección de pensamientos publicada en 1963. En el capítulo dedicado a amar a los enemigos, Martin Luther King reflexiona sobre las consecuencias de responder al odio con más odio. El líder religioso advertía de que esa reacción no resuelve el conflicto, sino que puede multiplicar la hostilidad y profundizar las divisiones entre las personas.

Su planteamiento estaba estrechamente relacionado con la tradición cristiana y con su defensa de la resistencia no violenta. Para Martin Luther King, amar a los enemigos no significaba aceptar la injusticia ni renunciar a la lucha por los derechos. Su propuesta consistía en enfrentarse a la opresión sin reproducir los métodos de quienes ejercían la violencia.

Una filosofía contra la violencia

Martin Luther King Jr. se convirtió en una de las figuras centrales del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. Su participación en el boicot de autobuses de Montgomery y en las campañas contra la segregación racial contribuyó a impulsar cambios históricos en la legislación estadounidense.

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, pronunciado en 1964, defendió la no violencia como una forma de transformar los conflictos. También insistió en que la violencia termina generando nuevas heridas y dificulta la construcción de una convivencia basada en la justicia. Su pensamiento combinaba la acción social, la fe y la defensa de la dignidad humana. ￼