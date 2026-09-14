Las expertas en limpieza lo tienen claro: «Para quitar las manchas quemadas de la plancha mezcla dos cucharadas de bicarbonato con agua»

Con el uso habitual, la plancha acumula restos de tejido, cal y suciedad que se quedan pegados en la base y llegan incluso a bloquear los pequeños orificios por los que sale el vapor. Esto no sólo afecta a su funcionamiento, sino que también puede dejar marcas en las prendas. Aunque es habitual recurrir a productos de limpieza como la lejía, o a estropajos metálicos para intentar eliminar estos restos, lo cierto es que su uso puede deteriorar el recubrimiento de la superficie de la plancha y reducir su vida útil.

Afortunadamente, existen remedios caseros que permiten limpiar la base de la plancha en profundidad sin recurrir a métodos demasiado agresivos que puedan provocar arañazos o deteriorar su superficie. Uno de los métodos más populares consiste en preparar una mezcla a base de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. El bicarbonato es un gran aliado en la limpieza del hogar, ya que actúa como un limpiador suave que ayuda a eliminar la suciedad prácticamente sin esfuerzo.

El truco definitivo para limpiar la base de la plancha

El bicarbonato de sodio se utiliza como un producto de limpieza para ayudar a eliminar restos de suciedad, fibras de tejidos y manchas que hayan quedado pegadas a la base. Para aplicarlo, hay que mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una cantidad pequeña de agua hasta conseguir una pasta espesa. Después, se extiende sobre la base de la plancha, que debe estar completamente fría, y se frota con un paño suave o una esponja que no resulte abrasiva.

Una vez limpia la superficie, basta con retirar los restos de la mezcla con un paño húmedo. La textura del bicarbonato ayuda a desprender la suciedad acumulada sin tener que recurrir a herramientas metálicas, que pueden provocar arañazos, dañar el revestimiento de la base y hacer que la plancha se deslice peor sobre la ropa.

Los pasos a seguir para poner en práctica este remedio son muy simples:

Mezcla dos cucharadas de bicarbonato con un poco de agua. Remueve hasta obtener una pasta de textura espesa. Extiende la mezcla sobre la base de la plancha cuando esté completamente fría. Frota suavemente con un paño limpio o una esponja que no sea abrasiva. Finalmente, retira todos los restos utilizando un paño húmedo.

Su efecto limpiador permite desprender parte de los residuos acumulados sin necesidad de recurrir a elementos que puedan rayar la superficie. Puede ayudar a eliminar marcas de quemado, fibras de tejidos y zonas que hayan perdido su brillo.

Si la suciedad se concentra en los orificios por los que sale el vapor, es posible que se deba a los depósitos minerales que deja el agua en el interior. Para solucionarlo, basta con combinar agua y vinagre blanco a partes iguales y añadir la mezcla al depósito de la plancha. A continuación, se activa la opción de vapor durante unos minutos para permitir que la preparación circule por los conductos internos. Después, se vacía por completo el depósito y se vuelve a realizar el procedimiento, pero utilizando únicamente agua. De esta manera, se eliminan los posibles restos de vinagre que hayan quedado en el interior.

Uso de Paracetamol

#trucoshogar #tipslimpieza #limpiezaplancha #marianordichouse ♬ Perfect (Exceeder) – Mason & Princess Superstar @marianordichouse MIS TRUCOS PARA LIMPIAR LA PLANCHA QUEMADA 😏⬇️ 1- Hazlo en una habitación al lado de una ventana, el vinagre huele fuerte y sale mucho vapor, mejor si se va ventilando la habitación, si te molesta mucho el olor del vinagre puedes añadir agua al depósito, funcionará igual, simplemente tardarás más. 2- Hay que tener cuidado de no quemarse, el proceso se hace con la plancha enchufada 🙏🔥 3- Lo único que he encontrado ha día de hoy para quitar el quemado de la suela es el parecetamol, NADA MÁS! Y soy la killer de las planchas 😂 Seguramente rascando con un buen estropajo saldría, pero si dañamos la suela, la ropa se vuelve a pegar y vuelta a empezar con la plancha quemada de nuevo 😬 4- Cuando vas pasando el paracetamol se hace una pasta, no le deis con la bayeta, se quedará pegada, es mejor aclarar con el vinagre y que suelte todo, la desenchufamos y listo!!! #parati #fyp #trucoslimpieza

Para poner en práctica este truco sólo necesitas un comprimido de paracetamol y un paño ligeramente húmedo. Estos son los pasos que debes seguir: