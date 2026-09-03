Marco Aurelio (emperador romano): «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza»

Casi dos milenios después de su muerte, Marco Aurelio continúa siendo una de las figuras de la filosofía estoica más citadas cuando se habla de fortaleza mental. Una de las frases que más se comparte en la actualidad sostiene que «tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Aunque esta formulación concreta es una paráfrasis moderna, la idea que transmite aparece de forma recurrente en Meditaciones, la obra en la que el emperador romano dejó por escrito sus reflexiones personales sobre la vida, la adversidad y el comportamiento humano.

El poder está en la mente

Marco Aurelio fue emperador romano entre los años 161 y 180 y también un destacado representante del estoicismo. A diferencia de un tratado filosófico convencional, Meditaciones está formada por anotaciones personales que el propio emperador utilizaba como ejercicios para recordar los principios que quería aplicar a su vida. La obra está dividida en doce libros y aborda cuestiones como la muerte, la virtud, el deber, la justicia y la manera de reaccionar ante aquello que sucede.

La esencia de esta conocida reflexión consiste en diferenciar lo que depende de uno mismo de aquello que queda fuera de su control. Una persona no puede decidir qué hacen los demás, impedir determinados acontecimientos o modificar todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, sí puede trabajar sobre sus propios juicios, decisiones y respuestas. Para los estoicos, esa diferencia era fundamental para evitar que las circunstancias externas determinaran por completo la tranquilidad interior.

Una idea central del estoicismo

El planteamiento no significa permanecer pasivo ante los problemas ni aceptar cualquier situación sin actuar. La filosofía estoica defendía que había que utilizar la razón para decidir cuál era la respuesta adecuada ante cada circunstancia. Estudios explican que en el pensamiento de Marco Aurelio la felicidad estaba vinculada a la virtud y a aquello que realmente estaba bajo nuestro poder, mientras que las circunstancias externas no constituían por sí mismas el bien o el mal.

Esta concepción también explica por qué las Meditaciones siguen despertando interés. Marco Aurelio no escribía desde una posición ajena a las dificultades, ya que sus reflexiones nacieron mientras ejercía como emperador y afrontaba responsabilidades políticas, militares y personales. La obra muestra precisamente el esfuerzo de un hombre que intenta aplicar a su propia vida los principios filosóficos que considera correctos, algo que los especialistas describen como una especie de ejercicio de entrenamiento moral.