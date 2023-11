WhatsApp forma parte de nuestro día a día, ya que lo utilizamos para prácticamente todo: hacer videollamadas con nuestros amigos, enviar mensajes a nuestros compañeros de trabajo, etc. Desde su lanzamiento, la aplicación propiedad de Meta ha añadido multitud de herramientas y funcionalidades para mejorar la experiencia de los usuarios.

Adiós a este servicio gratuito en WhatsApp

Sin embargo, WhatsApp no siempre nos da buena noticias, aunque la verdad es que esta vez no es culpa suya, sino de Google. La aplicación solía aprovechar la gratuidad de Google Drive para almacenar las copias de seguridad generadas por los usuarios. Estas copias, que se realizan habitualmente durante la noche cuando el teléfono no está en uso, guardan conversaciones, archivos y otros contenidos para facilitar su recuperación en caso de eliminación o cambio de dispositivo.

Pero Google se ha cansado, y ha modificado su política en relación con el almacenamiento de las copias de seguridad de WhatsApp en Drive. Antes, este espacio no se descontaba del límite gratuito de 15GB que ofrece Google Drive. Sin embargo, a partir de ahora ahora, cuando las copias de seguridad ocupen más de 15 GB, los usuarios tendrán que pagar por el almacenamiento adicional.

Parece que Google tiene planes para implementar este cambio en la política de almacenamiento para las copias de seguridad de WhatsApp a finales de 2023, aunque la mayoría de los usuarios experimentarán este cambio durante la primera mitad de 2024. La aplicación notificará a los usuarios con al menos 30 días de anticipación para que estén al tanto de estos cambios.

Cabe destacar que este cambio solo afecta a los usuarios de Android, ya que los de Apple ya se enfrentan a la limitación de almacenamiento gratuito en la nube de 5GB y deben pagar por más espacio si lo necesitan.

Cómo activar la copia de seguridad

En cualquier caso, crear copias de seguridad en WhatsApp es opcional, en ningún caso obligatorio. Para activar esta función, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp. Haz clic en el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Selecciona «Ajustes» en el menú que se despliega. En la pantalla de ajustes, elige «Chats». Desplázate hacia abajo y selecciona «Copia de Seguridad». Haz clic en «Guardar en Google Drive». Se te pedirá que ingreses tu cuenta de Google para activar la copia de seguridad.

La configuración de la copia de seguridad en WhatsApp presenta varias opciones. Entre ellas, destaca la capacidad de cifrar la copia de extremo a extremo, lo que garantiza la privacidad y seguridad del contenido. Además, se ofrece la puede elegir la frecuencia de las copias, desde la opción de no hacerlo nunca hasta realizarlas diaria, semanal o mensualmente.

También se puede seleccionar la cuenta en la que se guardará la copia y la posibilidad de optar por usar datos móviles o esperar una conexión Wi-Fi para su realización. Asimismo, se da la opción de incluir vídeos en la copia, aunque por defecto, debido al espacio que ocupan, solo se guardan las conversaciones, documentos y fotos.

La Inteligencia Artificial llega a WhatsApp

Meta AI es el nuevo asistente conversacional presentado por Meta, diseñado para integrarse en aplicaciones como WhatsApp, así como en Instagram, Messenger y las gafas Ray-Ban Meta. Su propósito es facilitar conversaciones de texto dentro de estas plataformas y dispositivos.

En la más reciente actualización (versión 2.23.24.26) de WhatsApp a través del programa beta de Google Play, se ha incorporado un nuevo acceso directo o botón para los chats basados en Inteligencia Artificial. Este botón se sitúa justo encima del botón para iniciar un nuevo chat en la lista principal de conversaciones.