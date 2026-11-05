Giuseppe Garibaldi, general italiano: «No ofrezco paga ni provisiones, ofrezco hambre, sed y batallas: quien ame Italia, que me siga»

«No ofrezco paga, ni provisiones, ni descanso; ofrezco hambre, sed y batallas, pero quien ame la causa, que me siga». Con esta contundente declaración, Giuseppe Garibaldi reunió a los hombres que todavía estaban dispuestos a acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria militar. El general italiano no prometía recompensas ni una campaña sencilla, ya que advertía de los sacrificios que tendrían que afrontar quienes decidieran seguirlo. Su mensaje estaba dirigido a quienes compartían su compromiso con la libertad y la unificación de Italia.

Una arenga en plena retirada

Garibaldi pronunció estas palabras el 2 de julio de 1849, después de que las tropas francesas derrotaran a la República romana y restauraran el poder del papa Pío IX. La ciudad había resistido durante semanas un asedio militar, pero la superioridad de las fuerzas atacantes terminó imponiéndose. Ante aquella situación, el general decidió abandonar Roma y continuar la lucha fuera de sus murallas.

La arenga describía las duras condiciones que esperaban a sus voluntarios. En algunas versiones se mencionan expresamente las marchas forzadas y la posibilidad de morir durante la campaña. No ofrecía seguridad ni comodidades, sino la oportunidad de seguir defendiendo una causa política.

La muerte de Anita Garibaldi

La retirada se convirtió en una travesía especialmente complicada. Garibaldi avanzó con varios miles de voluntarios y con su esposa, Anita, mientras intentaba escapar de las tropas que perseguían a los republicanos. El objetivo era alcanzar Venecia, que todavía resistía frente a sus enemigos, pero el camino estuvo marcado por la persecución, el hambre y las dificultades para encontrar refugio.

La expedición terminó con una tragedia personal para el general. Anita Garibaldi, que estaba embarazada, murió el 4 de agosto de 1849 cerca de Rávena, durante la huida. Su muerte marcó profundamente la vida del militar, que consiguió escapar y continuar posteriormente su trayectoria política y revolucionaria.

El hombre que contribuyó a unificar Italia

Nacido en Niza en 1807, Giuseppe Garibaldi fue una figura fundamental del Risorgimento, el movimiento que impulsó la unificación italiana. Su episodio más conocido llegó en 1860, cuando encabezó la Expedición de los Mil, una campaña militar que permitió conquistar Sicilia y Nápoles y facilitó la incorporación de esos territorios al futuro Reino de Italia.

Su arenga de 1849 quedó como una de las imágenes más representativas de su personalidad militar, que se trataba de un llamamiento a luchar por una idea incluso cuando el camino estaba lleno de dificultades y no había ninguna recompensa garantizada.