Giro radical con las estufas de pellets: no podrás instalarlas sin este permiso especial

Las estufas de pellets van a sufrir un giro radical, no podrás instalar este tipo de elementos en tu casa sin un permiso especial. Hace unos años se convirtieron en una de las grandes apuestas para aquellos que querían calentar su casa en invierno gastando lo menos posible. Son una alternativa que debemos tener en cuenta y que, sin duda alguna, acabará siendo la que mejor se adapte a una serie de necesidades que acabará siendo las que marquen un antes y un después. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de elementos que serán fundamentales.

Llega el frío y con él, la necesidad de empezar a cuidar nuestra casa, haciendo posible que estemos en un lugar confortable y cálido, pese a que fuera puede estar nevando o bajo cero. Para conseguir ese confort que necesitamos empezar a ver llegar, nada mejor que hacerlo de la mano de unos detalles que serán fundamentales y que pueden ser claves en muchos aspectos. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después, antes de poner nuestras estufas de pellets debemos estar al día de la normativa.

Las estufas de pellets sufren un giro radical

Ha llegado el momento de empezar a pensar en la manera de calentar la casa en invierno. Es importante mantener una temperatura constante que nos permita conseguir ese confort que queremos ver llegar, pero, sobre todo, hacerlo sin dejarnos el sueldo.

La inflación ha hecho que todo suba de peso, incluidos una serie de elementos que hacen que todo sea más caro. En este caso, lo que queremos es apostar por una estufa que, además, nos permite hacer realidad una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia.

Son tiempos de cambios para los que quizás no estamos del todo preparados, todo es más caro y cada pequeña inversión nos la tenemos que pensar bien. Las estufas de pellets están en el ojo del huracán ante una serie de elementos que parece que llegan para quedarse.

Habrá llegado el día en el que estaremos pendientes de una normativa que afecta de lleno a este tipo de herramientas que nos permiten conseguir que nuestra casa esté de lo más calentita y sea muy cómoda, justo lo que necesitamos.

Éste es el permiso que debes tener para instalar una estufa

En caso de vivir en una casa no te afecta esta normativa, aunque sí debes tener en cuenta que no puedes poner una estufa en un piso sin hacer una serie de trámites necesarios. Teniendo en cuenta que compartes paredes y estructuras con otros vecinos debes cumplir con una normativa que es fundamental.

Cualquier incidente con un sistema de calefacción o con ese fuego que calienta la casa puede afectar al resto de vecinos, por lo que, si vives en un piso debes estar al día de una importante normativa que puede ser clave y que quizás desconocías hasta ahora.

La empresa Pleya desde su blog nos explica que: «La Ley de Propiedad Horizontal o LPH es la norma que regula las relaciones, derechos y obligaciones entre los propietarios y/o vecinos de varios inmuebles que pertenecen a la misma comunidad o edificio según la Ley 49/1960 del 21 de julio. El concepto de propiedad horizontal es un concepto jurídico que se refiere al conjunto de inmuebles privados que pertenecen a un edificio común y está definido en el artículo 396 del Código Civil. Por otro lado, los diferentes pisos y locales de un edificio se rigen por la LPH que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años siendo una de las más importantes la reforma de 1999».

Siguiendo con la misma explicación: «Los casos de conflicto pueden ser muy variados. En ocasiones existen viviendas con tiros individuales que algunos vecinos utilizan y otros no. Cuando surge la necesidad de arreglar un tiro de chimenea, aquellos que no la utilizan suelen negarse a pagar. Sin embargo, la chimenea es un elemento común de acuerdo con lo establecido en el artículo 396 del Código Civil, en el que se fundamenta La ley de Propiedad Horizontal, que incluye las salidas de ventilación o evacuación de humos. Como elemento común que es, la reparación de la chimenea correspondería a todos los propietarios y no solo a aquellos que la usan o tienen el problema con el tiro según se dispone en el articulo 10.1 de la ley de Propiedad Horizontal. Otro caso muy común es que el propietario de un local de edificio quiera instalar una salida de humos necesaria para poder llevar a cabo ciertas actividades. La salida de humos de un local necesita la instalación de un tubo que debe discurrir por un patio de luces o fachada posterior. Por tanto, afecta a elementos comunes. Es por esto que casi siempre, necesitará la autorización de la Comunidad de Propietarios a la que pertenece el local para su instalación. Decimos casi siempre porque primero habrá que consultar los Estatutos de la Comunidad. Si los estatutos no autorizan la instalación de una salida de humos o prohíben la realización de este tipo de obras o de labores de hostelería, el propietario del local no podrá hacer nada. Pero si los Estatutos autorizan este tipo de actividades el propietario no necesitará la autorización por parte de la Comunidad. ¿Y qué sucede si los Estatutos de la Comunidad no regulan nada sobre este supuesto? En este caso, el tema tendrá que ser sometido a votación en Junta de Propietarios. Para salir adelante deberá conseguir la autorización unánime o de 4/5 partes de los vecinos».