Un frutero revela el mejor truco para saber si una mandarina está jugosa: no falla

El mejor truco para saber si una mandarina está jugosa no falla, este frutero nos desvela uno de los elementos que pueden ser claves. Esta fruta de temporada puede estar en perfectas condiciones y en especial en estos días en los que necesitamos un poco de vitamina C. Una buena opción como postre que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Los fruteros son los grandes expertos a la hora de conocer unas frutas que hay que saber elegir.

Elegir una buena mandarina es algo que podemos hacer si escuchamos un consejo importante. La mejor fruta siempre será la nacional, aquella que llega de nuestros campos y cuyo dinero se queda en casa. Invertir en la fruta directamente que proviene de nuestra casa es algo que realmente debemos tener en cuenta. Pero hay algunos detalles que pueden acabar marcando la diferencia. En este caso, hay un truco infalible que este profesional nos ha dado, que quizás hasta ahora no nos había dado con algunos elementos que marcan esa jugosidad de una fruta muy especial. No falla nunca este truco.

Este es el truco de un frutero para saber si una mandarina está jugosa

Una de las frutas de temporada, sin duda alguna, es la mandarina, la fruta más deliciosa de estos tiempos que debe cumplir con unas condiciones excepcionales. Por lo que, hasta la fecha, nunca hubiéramos pensado que podemos marcar la jugosidad de este tipo de elemento.

Una buena mandarina fresquita, después de una comida abundante de temporada, podremos conseguir un elemento que realmente destaque en todos los sentidos. Una buena opción que realmente puede acabar siendo la que marque una diferencia importante.

Para saber si la fruta está en perfectas condiciones, toca ver los dos lados de la mandarina. Los tocamos para saber si está jugosa, si ambos lados están blandos, significa que lo será. En cambio, si uno de los dos está duro puede significar que ha habido exceso o falta de agua, algo que no se puede controlar y que depende de estos cambios que tenemos por delante.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, empezando por un elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Toma nota de este truco para descubrir la mandarina está en plena forma.

Motivos por los que incorporar las mandarinas en nuestra dieta

España es uno de los principales productores de mandarinas del mundo, hemos incorporado este tipo de fruta a nuestra dieta y lo hemos hecho con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. Sin duda alguna, tendremos en cuenta este alimento para crear nuestra lista de la compra.

Desde la Fundación española del corazón nos dan algunos motivos de peso para comer más mandarinas. Según el blog de estos expertos: «Formada en un 85 por ciento de agua, contiene poco azúcar y por lo tanto, pocas calorías, unas 35 por 100 g (dos mandarinas). Aporta dosis considerables de vitamina C aunque en menor cantidad que otras frutas, y más pro vitamina A que la mayoría de los cítricos. Posee cantidades significativas de vitaminas del grupo B, potasio, magnesio y una gran riqueza de ácidos cítrico y oxálico. Merece la pena destacar, más detalladamente, su aporte de vitamina C y de pectinas, ya que en diversos estudios se ha observado que dosis elevadas de estas dos sustancias, ayudan a eliminar del torrente sanguíneo algunos metales pesados como el plomo o el mercurio que se acumulan en el organismo. Además, esta vitamina facilita la absorción del hierro durante la digestión, por ello, en caso de anémia ferropénica, se recomienda tomarla como postre después de haber ingerido alimentos ricos en este mineral. A todo esto, hay que sumarle que contiene abundantes cantidades de beta-criptoxantina y beta-caroneto, dos fitoquímicos con gran poder antioxidante que ayudan a combatir el efecto negativo de los radicales libres, refuerzan el sistema immunológico y protegen el organismo frente a la aparición de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y determinados tipos de cáncer».

Siguiendo con la misma explicación: «Con las flores del árbol del mandarino se prepara una infusión excelente para tratar las alteraciones nerviosas, ya que ayuda a regular el sistema nervioso, favorece la conciliación del sueño, reduce el estrés y mitiga la tensión emocional. A su vez, la medicina china utiliza la piel de mandarina para tratar algunos trastornos digestivos como diarrea, vómitos, algunos tipos de tos y el hipo. Además, masticar la piel mejora los síntomas de la úlcera gástrica. A nivel energético, se utiliza para regular y estabilizar el flujo de energía, y muchos tónicos incorporan este ingrediente paar estimular el sistema linfático, y como limpiador de pieles grasas o con impurezas».