Los expertos en psicología coinciden: las personas mayores de 65 que compran el periódico todos los días no son nostálgicos sólo buscan estímulo cognitivo

Muchas personas, especialmente aquellas que ya están jubiladas llevan años haciendo lo mismo. Salen de casa, se acercan al quiosco, compran el periódico y regresan para leerlo tranquilamente con el desayuno. Es una costumbre que todavía mantienen aunque hoy podamos consultar las noticias desde el móvil sin necesidad de salir a la calle. A primera vista podría parecer que simplemente prefieren hacer las cosas como antes, pero desde la psicología se puede encontrar otra explicación. Comprar el periódico a diario reúne varias actividades que ayudan a mantener la mente ocupada, desde recordar el camino hasta conversar con el vendedor o prestar atención a lo que sucede en el mundo.

Lo interesante es que los posibles beneficios de esta costumbre empiezan incluso antes de abrir el periódico. Caminar hasta el quiosco, reconocer a las personas del barrio, manejar el dinero y mantener una pequeña conversación son gestos que realizamos casi sin pensar, pero que requieren utilizar distintas capacidades. Así lo explica la psicología que relaciona esta rutina con la estimulación cognitiva en las personas mayores. Y aunque no significa que todos los jubilados compren el periódico por las mismas razones, sí permite entender por qué conservar determinadas costumbres puede resultar positivo durante esta etapa de la vida.

Las personas mayores de 65 que compran el periódico todos los días no son nostálgicos

Cuando una persona sale cada mañana a comprar el periódico, tiene que realizar una serie de acciones que conoce perfectamente, pero que siguen exigiendo atención. Debe recordar dónde está el quiosco, orientarse por las calles y estar pendiente de los coches y de los peatones. También camina, aunque sean sólo unos minutos, y esto tiene importancia a unas edades en las que mantenerse físicamente activo resulta especialmente recomendable. Además, la la participación social y las actividades mentalmente estimulantes pueden contribuir al bienestar cognitivo de las personas mayores. No se trata de que un paseo hasta el quiosco evite por sí solo los problemas de memoria, sino de que supone una oportunidad para seguir utilizando capacidades que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Hay otro detalle que suele pasar desapercibido: la relación con el vendedor. Muchas personas compran el periódico siempre en el mismo establecimiento y terminan conociendo a quien las atiende. Un saludo, una pregunta o un comentario sobre alguna noticia pueden convertirse en una pequeña conversación diaria. Para quienes viven solos o tienen pocas oportunidades de relacionarse, mantener ese contacto con otras personas puede resultar especialmente valioso.

La importancia de tener una rutina después de la jubilación

Dejar de trabajar supone un cambio considerable en la organización del día. Desaparecen los horarios laborales y las obligaciones que durante años han marcado las mañanas de muchas personas. Algunos jubilados disfrutan de esa libertad desde el primer momento, mientras que otros necesitan encontrar actividades que les ayuden a organizar su tiempo. En ese contexto, salir a comprar el periódico puede convertirse en una tarea que da cierta estructura a la mañana. Hay que vestirse, salir de casa, caminar hasta el establecimiento y regresar. Son acciones sencillas, pero permiten mantener una actividad habitual y conservar una relación con el entorno. Además, comprar algo por cuenta propia también implica tomar decisiones y desenvolverse de manera autónoma.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que la soledad y el aislamiento social pueden afectar tanto a la salud física como a la mental de las personas mayores. Por eso concede importancia a las oportunidades de participación y a los vínculos que se mantienen fuera del hogar. No todas las relaciones tienen que surgir de grandes reuniones o actividades organizadas; también cuentan esos contactos cotidianos que forman parte de la vida del barrio.

Leer el periódico en papel también mantiene la mente activa

Una vez en casa llega la otra parte de la costumbre: leer las noticias. El periódico permite dedicar tiempo a una actividad que exige concentración, comprensión y memoria. Para entender una información hay que relacionarla con lo que ya sabemos, recordar acontecimientos anteriores y, en ocasiones, comparar distintas opiniones sobre un mismo asunto. El formato impreso tiene además una característica que algunos lectores agradecen: permite leer sin las notificaciones del teléfono ni la tentación de abrir continuamente otras aplicaciones. Cada persona puede detenerse en una noticia, volver a leer un párrafo o pasar directamente a las secciones que más le interesan. Los crucigramas y otros pasatiempos añaden oportunidades para utilizar el vocabulario, el razonamiento y la memoria.

Eso no significa que leer en papel sea necesariamente mejor para el cerebro que hacerlo en una pantalla, ni que comprar el periódico prevenga enfermedades como el alzhéimer. La investigación sobre los beneficios cognitivos de las actividades cotidianas sigue abierta. Lo que sí sabemos es que mantener intereses, relacionarse con otras personas y continuar aprendiendo son aspectos importantes del envejecimiento saludable. Y para algunos mayores de 65 años, el periódico sigue siendo una buena manera de combinar todo eso.