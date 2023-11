Estos son los hábitos que no debes tener si quieres vivir feliz

Vivir más feliz es posible, siempre y cuando evites unos hábitos que te están perjudicando más de lo que crees. La vida es bella o eso decía la canción y la película. A lo largo de este recorrido que tiene un inicio y un final, nos encontraremos con muchas situaciones distintas, por lo que atravesaremos todo tipo de trayectos. Saber cómo afrontar este viaje es vital, podemos vivir felices o sumergirnos día tras días en una infelicidad que puede incluso perjudicar nuestra salud. Si quieres vivir feliz, estos son los hábitos que no debes tener.

No debes tener estos hábitos si quieres vivir feliz

No seas demasiado crítico ni exigente contigo mismo. Está bien ser perfeccionista y exigirse a uno mismo, pero con ciertos matices. Castigarse con demasiada frecuencia y no parar de autoexigirse hasta límites insospechados puede amargarte la vida. Busca la manera de que tu día a día no esté tan marcado por este nivel de propósitos, deja que todo fluya y acabe siendo como debe ser.

Preocuparse por elementos que no están ni en tu poder ni vida es algo que te quita tiempo y no soluciona nada. Puedes cambiar lo que tienes en tu poder, la dieta, tu estilo de vida y algunos hábitos, pero no podrás hacer que tu edificio cambie de lugar. Hay cosas que sí que están bajo tu control, pero otras no, si no vas a poder cambiar algo no te preocupes por ello, busca otra solución o directamente, borra el problema.

Procrastinar, esa palabra que hemos aprendido por la fuerza, quejarse por todo y no hacer nada, posponer las decisiones o simplemente agachar la cabeza debajo del ala mientras todo sigue igual. Afrontar los problemas es un primer paso para solucionarnos y acabar con ellos. Dejarlos siempre presentes puede acabar generando una insatisfacción e infelicidad permanente.

Tus expectativas no tienen por qué hacerse realidad. Nos han vendido el estilo de vida de que todo es posible con el pensamiento. Algo que no siempre es así, puedes proponerte ganar una fortuna y al final, encontrarte casi sin nada. Pon los pies en el suelo y sé realista. No busques soluciones mágicas escribiendo 20 veces en una libreta, ve a por ello, busca la manera de llegar hasta donde te propones y no esperes milagros. Tú puedes crear una vida feliz, huyendo de estos hábitos y viviendo este recorrido de la mejor manera posible.