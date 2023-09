Este es el sitio en el que acaban las prendas de Zara que no se venden

Zara es uno de los grandes gigantes de la industria de la moda, no solo en España sino en todo el mundo. La firma estrella del grupo Inditex, facturó 32.569 millones en 2022, un 17% más de lo facturado el año anterior. Sin embargo, qué duda cabe que en sus tiendas siempre quedan prendas que al final de la temporada pueden ser muchas. ¿Y alguna vez te has preguntado que hacen con la ropa que no se ha vendido cuando se inicia una nueva temporada? Toma nota porque sabemo cuál es el sitio en el que acaban las prendas de Zara que no se venden.

El sitio en el que acaban las prendas de Zara que no se venden

La tienda de Inditex lanza cada temporada no solo colecciones diversas de ropa, sino que también lo hace de accesorios y bolsos y aunque muchos de esos artículos suelen agotarse, otros en cambio se quedan en tienda a la espera de que sean trasladados al lugar en el que acaban todas las prendas de Zara que no se venden.

Y este lugar, lo ha revelado una ex empleada de Zara desde su cuenta de Instagram. Se trata de @vistete1conmigo que ha publicado un vídeo contando algunos secretos de Zara, entre los que están el que todas las prendas que no se venden se llevan a un Arteixo (A Coruña). Es allí donde Zara tiene uno de sus centros logísticos (aunque la joven no lo mencione) y donde se organiza cada año un mercadillo navideño.

Un mercadillo navideño pero solo para empleados

Eso sí, tal y como comenta esta Instagramer, dicho mercadillo navideño con los restos de stock de temporada es solo para los empleados de Zara y allí pueden encontrar todo a precios muy económicos entre los 1 y los 5 euros, dado que por lo visto, es además un mercadillo solidario.

Una buena causa y un buen método para darle salida final a toda esa ropa que Zara no vende, aunque muchos de sus clientes considerarán que es algo injusto que solo los empleados puedan tener acceso a este mercadillo navideño cuando estos además, tal y como señala también @vistete1conmigo cuentan con un 25% de descuento para comprar todo lo que esté tienda pero eso sí, a partir de una cantidad límite que por lo visto está fijada en 3.000 euros. Es decir, que tienen ese dinero para gastar en tienda durante 12 meses aplicando el 25% en todo lo que adquieren.