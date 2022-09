Este es el desayuno perfecto que debes tomar según Harvard

Hay quienes aseguran que el desayuno es la comida más importante del día, y, aunque no existe evidencia científica de esto, de lo que no cabe ninguna duda es de que el organismo necesita una serie de nutrientes tras el ayuno nocturno. Monique Tello, médica en el Hospital General de Massachusetts, directora de investigación e instructora clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, nos cuenta cómo debe ser el desayuno perfecto.

«Para las células de nuestro cuerpo, un tazón de cereales, un bagel, una tostada o un muffin no son diferentes a un postre. Los carbohidratos y los azúcares procesados aumentan los niveles de azúcar en sangre y de insulina, que lleva con facilidad toda esa glucosa a las células grasas y la convierte en energía almacenada o, lo que es lo mismo, a grasa corporal», explica, tal y como recoge ‘El Español’. Y añade: «Las grasas animales del bacon, las salchichas y la mantequilla pueden obstruir las arterias y provocar ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares».

Alimentos

Entonces, ¿qué alimentos deben formar parte del desayuno perfecto según la experta de la Universidad de Harvard? Verduras, frutas, cereales integrales sin procesar, grasas saludables y proteínas.

Algunas personas no desayunan como es debido alegando falta de tiempo. Sin embargo, para Monique Tello el desayuno perfecto no está reñido con el tiempo que se tarda en prepararlo. ¿Cuánto tiempo lleva tener listo un tazón de yogur natural con frutas o cereales?

El zumo de naranja, las tostadas, el vaso de leche con cacao o una pieza de bollería no son los mejores alimentos para tomar a primera hora del día. Los tres nutrientes que no pueden faltar en el desayuno son: carbohidratos, vitamina C y calcio.

Para Monique Tello, el desayuno debe incluir un tazón de yogur con frutas, cereales y nueces. La fruta es fantástica porque contiene azúcares vegetales y fibra. Por su parte, el yogur aporta proteínas y las nueces son ricas en grasas saludables.

En resumidas cuentas, los alimentos de desayuno esenciales según la experta de Harvard son los siguientes:

Vegetales : verduras y frutas. Pueden ser frescas o congeladas, y siempre enteras (no en zumo).

: verduras y frutas. Pueden ser frescas o congeladas, y siempre enteras (no en zumo). Cereales integrales sin procesar : masas 100% integrales de avena, cebada, quinoa, centeno… Sin azúcares, sal añadida o grasas.

: masas 100% integrales de avena, cebada, quinoa, centeno… Sin azúcares, sal añadida o grasas. Proteínas : huevos cocidos, yogur natural y carne magra.

: huevos cocidos, yogur natural y carne magra. Grasas saludables: aceite de oliva virgen extra, aguacate, semillas y frutos secos naturales.

¡Ahora ya sabes cómo hacer tu desayuno perfecto!