Estas son las razones de peso por las que los baños públicos no tiene las puertas completas

Cada vez que vas a un baño público te habrás percatado como las puertas nunca son completas o de hecho nunca llegan hasta el suelo, pudiendo ver en muchas ocasiones, los pies de la persona que está en el interior, con la incomodad que esto genera a algunas personas. Sin embargo existe un motivo o varios que están más que justificados por el que las puertas en los baños son de este modo. Descubramos entonces cuáles son esas razones de peso por las que los baños públicos no tiene las puertas completas.

Por qué los baños públicos no tienen puertas completas

Entrar en un baño público implica que posiblemente vayas a ver como otra persona está haciendo sus necesidades. No al completo, pero si te fijas, puedes llegar a ver sus pies dado que las puertas de estos baños no son nunca completas, pero al margen de servir para comprobar si el baño está o no ocupado, existen otras razones de peso por las que las puertas de los baños públicos no son nunca completas.