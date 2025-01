España ya vive el temido ‘divorcio gris’: la nueva moda que está acabando con las parejas

Hay una nueva moda que está acabando con las parejas, el llamado divorcio gris que puede acabar siendo una tendencia al alza. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que estar muy pendientes de lo que sucede en nuestro día a día o alrededor. Seguro que hemos empezado a notar como cada vez más parejas, deciden romper su relación y hacerlo de tal forma que se acaban de golpe estas décadas de convivencia que quizás nunca hubiéramos tenido en cuenta.

Las parejas que están separándose a una edad en la que deberían estar de nuevo unidos, va en aumento Por lo que, quizás, hasta el momento, debemos empezar a pensar en todo lo que llega y en las cosas que nos pueden afectar con el paso del tiempo. Consolidar la relación es algo que debemos trabajar, evolucionar en pareja no es fácil y en especial cuando pasamos gran parte del tiempo fuera de casa. Cuando empezamos a vivir en pareja de nuevo, es decir, sin hijos, debemos tener en cuenta que hay algunos detalles que debemos empezar a conocer en estos días.

El temido divorcio gris ya está en España

Quizás debemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar, en unos días en los que todo acabará siendo posible, las parejas acaban cobrando un cierto protagonismo.

Sin duda alguna, todos estamos expuestos a un cambio que puede llegar a ser el que nos afecte de lleno. Cuando una pareja vive una situación nueva se enfrenta a una serie de elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Es hora de pensar un poco en lo que nos está esperando.

El divorcio entre personas mayores de 50 años ha sido una realidad en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasar en estos días que nos están esperando. Sin duda alguna, debemos empezar a pensar o reflexionar sobre lo que puede llegar.

Los datos nos alertan de que el divorcio gris puede estar llegando con fuerza en España. Parejas que después de décadas juntos, deciden romper su relación cuando se quedan solos en casa o empiezan a pensar en la jubilación.

Esta es la nueva moda que está acabando con las parejas

Los expertos explican este fenómeno que realmente puede cambiarlo todo: «Definimos el “divorcio gris” como la disolución de la unión de una pareja casada o conviviente que se produce a los 50 años o después. Analizamos a hombres y mujeres que vivían con una pareja o cónyuge a los 50 años o más y nuestro evento de interés son las separaciones o divorcios que tuvieron lugar a partir de enero de 1990 a los 50 años o más. En otras palabras, se puede incluir más de una unión de cada encuestado. Nuestra muestra agrupada consta de 57.139 parejas (55.288 encuestados) y 1.961 separaciones para los 15 países. En promedio, el 3,1% de los encuestados experimentaron un “divorcio” gris en nuestra muestra (entre el 0,5 y el 7,9% de los encuestados en riesgo para cada país). Si bien el número total de eventos es suficiente para realizar el análisis, solo tenemos en promedio 131 separaciones por país (la más alta: 331 en Suecia, la más baja: 15 en Georgia), lo que hace imposible el análisis a nivel de país. Estudiamos la asociación entre el divorcio gris y cuatro eventos del ciclo vital que suelen ocurrir en la mediana edad y la vejez: (1) la jubilación, (2) el ingreso a la etapa de abuelos (cuando nace el primer nieto del encuestado), (3) el ingreso a la etapa del “nido vacío” (cuando el encuestado ya no vive en el mismo hogar con ninguno de sus hijos biológicos) y (4) la muerte de los padres (cuando el encuestado ya no tiene padres biológicos vivos). Lamentablemente, no hay información disponible sobre si el encuestado desarrolló algún deterioro de la salud o discapacidad y cuándo, y si su pareja experimentó estos eventos».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar. Un tiempo que puede acabar siendo lo que marque una diferencia y en cierta manera habrá llegado el momento de pensar un poco en lo que está por llegar y en todo lo que puede pasar. Esta tendencia al alza es un claro reflejo de la realidad. Tocará estar pendiente de lo que puede pasar en unos años o de esa relación que se debe cuidar dela mejor forma posible en todos los sentidos.