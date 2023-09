En España damos dos besos al saludar pero no estamos tan mal. En estos lugares de Europa se pasan

En España, tenemos la costumbre de dar dos besos en la mejilla para saludar, ya sea cuando nos reunimos con amigos y familiares a los que llevamos tiempo sin ver o cuando no presentan a alguien que no conocemos. Entendemos los dos besos como una muestra de cariño, pero no es así en todo el mundo.

Recientemente, una joven española que vive en Noruega ha compartido una serie de cosas que no se deben hacer en el país, entre ellas saludar con dos besos. En el país nórdico siempre se saludan dándose la mano.

Ahora bien, aunque los españoles tenemos fama de «besucones», hay otros lugares en los que lo son aún más. Por ejemplo, en algunas zonas de Países Bajos y Francia se dan tres besos. En Normandía van un paso más allá y la costumbre es saludar con cuatro besos, dos en cada mejilla.

Pero esto no es todo: en Rusia se pueden dar hasta seis besos, tres en cada mejilla. En este país, además, es normal ver a do hombres saludándose de esta forma, al igual que ocurre en algunos países de Latinoamérica y Medio Oriente. En España, en cambio, los hombres suelen saludarse dándose la mano.

La costumbre de dar dos besos

Mar Castro, experta en comunicación y protocolo, aclara que «los besos deben ser secos, sí, sin dejar saliva, ni pintalabios, ni nada. Lo que hace la gente es poner los labios en la mejilla y no. Se llama beso en la mejilla porque es mejilla contra mejilla, los labios no tocan la mejilla», según recoge ‘La Voz de Galicia’.

Y añade: «En un contexto privado puede ser visto como antisocial abstenerse de dar dos besos en una presentación, pero es decisión de cada uno. Lo que se puede hacer es dar la mano o simplemente levantarla para un hola genérico. Es igual de respetable que si a la persona le gusta dar dos besos».

Según ‘National Geographic’, los dos besos en la mejilla son una tradición de nuestro país que se remonta a los romanos, que tenían tres versiones de beso: Osculum (beso en la mejilla, un gesto que se daba entre amigos), Basium (beso en los labios, reservado para los esposos) y Suavem (beso entre amantes).

Así, el que se utiliza para saludar es el beso en la mejilla, incluso a los desconocidos. La tradición quedó implantada con el cristianismo, que incorporó este gesto y se utilizó en las ceremonias religiosas.