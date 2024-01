Dormir en Hogwarts ya es posible en España: el apartamento que recrea el mundo de Harry Potter

El apartamento que recrea el mundo de Harry Potter está en España y te encantara poder visitarlo ya que seguramente está más cerca de tu casa de lo que imaginas. A la hora de viajar con los más pequeños de la casa o de dar una sorpresa a ese alguien que queremos que disfrute de unos días de desconexión España tiene los lugares adecuados para poder disfrutar de todo tipo de experiencias, hasta una que puede acabar siendo mágica. Pocos sitios en el mundo son capaces de recrear a la perfección el mundo de Harry Potter.

El apartamento de Harry Potter está en España

Harry Potter es uno de los fenómenos literarios del siglo que tiene hasta sus propias películas, creando toda una oleada de seguidores que no dudan en viajar hasta el Londres natal del personaje. Su autora J.K. Rowling no dudó en empezar a escribir desde una cafetería para no pasar frío después de separarse y prácticamente quedarse sin nada.

La historia de un niño sin padres que descubría sus poderes de mago conquistó el mundo y se hizo un hueco entre los libros más vendidos de todos los tiempos. Por lo que no es de extrañar que esta novela la sacará a ella y a su familia de una pobreza que nunca más ha experimentado, sino todo lo contrario.

La novela la ambiento en un mundo fantástico que partía de uno real. El día a día de una gran ciudad y una serie de características que vemos viajando muy lejos. Para poder experimentar la vida en el universo de Harry Potter no necesitamos coger un avión, ni salir de España. Podemos subirnos a nuestro propio coche y realizar un viaje corto, disfrutando de un paisaje maravilloso hasta Huesca.

Aragón se ha convertido en un punto de encuentro para todos los fans de Harry Potter, un lugar que no puedes dejar de visitar y que realmente te apasionará en todos los sentidos. Es un apartamento que recrea a la perfección todo el mundo de este joven mago. Te sumergirá directamente en este mundo de magia que ha conquistado a medio mundo con detalles que destacan.

La idea de crear el apartamento de Harry Potter es magistral, siendo capaz de atraer a cientos de personas de España o de fuera de ella en busca de este enclave destacado.

Puedes dormir en Hogwarts viajando a Huesca

View this post on Instagram A post shared by Apartamento Temático (@apartamentotematicobiescas)

Estos apartamentos se han convertido en toda una sensación en redes sociales, siendo unos de los que más destacan por un diseño y una historia que conquista a los amantes del universo de Harry Potter. Una idea, la de tematizar un espacio que ha despertado el interés de unos hosteleros en busca de clientes.

Este apartamento tiene una capacidad para 5 personas y tal y como figura en la descripción del lugar: “Un apartamento mágico y muy especial para regalar a tu pareja, familia o amigos. Vive junto a ellos una magnífica experiencia y déjate sorprender en los aposentos del mago más famoso del mundo. Ubicado en uno de los pueblos más bonitos y turísticos del Pirineo Aragonés, rodeado de plena naturaleza y a tan solo 20 minutos de las estaciones de esquí.”

Por lo que además de disfrutar de todo lo que se refiere al mundo de Harry Potter podrás esquiar en un valle que es realmente espectacular. El invierno cubre de un manto blanco a este lugar que parece aún más el lugar en el que estudia Harry Potter, este apartamento tiene una lista de espera que nos traslada a un rincón del mundo muy especial.

La visita al Valle de Tena es obligatoria, al igual que una escapada a Jaca ideal para los amantes de la historia. Hay planes para esquiar que podrás hacer cuando sea temporada, pero también muchas excursiones posibles gracias a estar en un enclave de España que hay que visitar y disfrutar.

Nuestro país es un gran lugar de vacaciones, no necesitamos salir de él para poder ver en primera persona espacios increíbles. Este apartamento situado en Huesca es una prueba de ello. A través de cada uno de sus detalles, descubrimos todos los elementos que cubren de gloria un rincón muy especial.

Desde el tren que llevó a Harry Potter a Hogwarts, hasta una biblioteca en la que poder sumergirse o leer que parecerá que esté ese mismo castillo. Lo mejor de este lugar son unas vistas que realmente son mágicas. No hay excusas que valgan, si eres fan de este joven mago, no necesitas ir a Londres para disfrutarlo, lo vas a poder hacer fácilmente sin prácticamente salir de casa de la mano de un apartamento que tiene un coste que puedes permitirte y capacidad para 5 personas.