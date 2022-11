¿Dónde está la Conchinchina?

Si has oído habla de la Conchinchina pero piensas que este sitio no existe, mejor que sigas leyendo porque no sólo vamos a enseñarte dónde está sino otras cuestiones importantes respecto de este lugar, que en nuestro idioma viene a representar un espacio «exótico y lejano».

Y si bien cumple con estas características, por lo que podríamos decir que el término está bien utilizado, se trata de una región geográfica e histórica que al sur del actual Vietnam, sobre el delta del río Mekong, limita al norte y al oeste con Camboya. Se puede entrar por vía marítima desde China Meridional y el golfo de Tailandia.

Conchinchina es un topónimo formado por dos palabras: Cochin y China. Por un lado, Cochin era como los portugueses se referían a la India. Y los franceses añadieron China.

La historia de «la Conchinchina»

En el siglo XIX, un grupo de misioneros españoles viajaron hasta esta zona del continente asiático con el objetivo de evangelizar a las poblaciones locales, de la misma forma que habían hecho en América desde hacía siglos.

Muchos de estos voluntarios se instalaron en el extremo de Indochina, la parte austral de Vietnam, compartiendo este espacio con los franceses. Fueron realmente los galos quienes le pusieron ese nombre, «Cochinchine».

Pero la interacción constante entre ambas civilizaciones hizo que los españoles adoptaran esta denominación. Claro que le hicieron algunos pequeños cambios, como añadir la «n» adicional y modificar la última vocal.

España consiguió la libertad religiosa para los cristianos, además de un gran número de beneficios comerciales.

En cuanto al origen de la palabra, todo indica que es un topónimo formado por Cochin y China, lo que tiene sentido dado que Cochin era como los portugueses se referían a la India, y China ya ocupaba algunos de sus territorios.

Como cierre, es justamente en esta delimitación de Vietnam donde se encuentra la ciudad más poblada del país, Ho Chi Minh, antes conocida como Saigón, además de una de las principales industrias arroceras del mundo.

Si tenías alguna duda sobre si la Conchinchina realmente existe o es un lugar imaginario, ahora ya sabes que sí, que es un lugar exótico que abarca lo que actualmente es el sur de Vietnam. Se trata de una zona muy fértil, en la que se encuentra la ciduad más poblada del país: Ho Chi Minh, que antes se llamaba Saigón.

Ahora ya puedes visualizar este lugar si alguien te manda a la Conchinchina.