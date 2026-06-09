¿Cuál es el idioma que se habla más rápido en el mundo? Hay un claro ganador y la posición de España sorprende

Existen miles y miles de idiomas diferentes en todo el mundo, pero hay una duda que tiene todo el mundo: ¿Cuál es el idioma que se habla más rápido en el mundo? Un estudio de la Universidad de Lyon ha revelado que es el japonés quien ostenta el récord con 7,84 sílabas por segundo. Le sigue muy de cerca el español (7,82), el francés (7,18) y el italiano (6,99).

Pero la velocidad no lo es todo. Otro estudio de la misma universidad ha revelado que el hecho de que sea rápido tiende a transmitir menos información por sílaba y lo compensan hablando más rápido. El inglés, en cambio, condensa más significado en cada unidad sonora.

Pero no todos los expertos coinciden con las conclusiones de esta universidad. La muestra recogida solo incluía idiomas de Europa y de Asia, dejando fuera a otras lenguas menos conocidas. Es por ello que el registro del japonés queda muy lejos de ser definitivo.

No matter the language, we exchange information at 39 bits/second, suggesting a biological limit. Languages that are lower information density are spoken fast (Spanish & Japanese) while denser languages are spoken more slowly (Thai, Vietnamese, Chinese). https://t.co/5iqldh15fO pic.twitter.com/NRZh2wud18 — Ethan Mollick (@emollick) December 13, 2020

El idioma y el cerebro humano

Otro estudio, esta vez publicado en Science Advances, cuando se toma en cuenta la densidad como la velocidad de información, aproximadamente todos los idiomas la transmiten a la misma velocidad: 39 bits por segundo. Esa compensación parece indicar que hay un rango de velocidades con las que el cerebro puede procesar la información de manera eficiente.

«Es como las alas de los pájaros», explicó Christophe Coupé, uno de los autores del estudio. «Puedes tener unas grandes que necesiten pocos aleteos por segundo o tienes que batir realmente las pequeñas que tienes, pero el resultado es prácticamente el mismo en términos de volar».

Por tanto, la respuesta a esa pregunta variaría en función de las complejidades y de las sílabas por segundo, donde el japonés se ha impuesto. Lo que parece una cuestión fácil de responder ha acabado siendo algo fascinante que revela algo muy bueno: cada lengua parece haber evolucionado para alcanzar el equilibrio perfecto para procesar la información eficazmente.