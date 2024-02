Cómo evitar que te roben la tarjeta si pagas con tu móvil: los consejos con los que tus datos estarán protegidos

La evolución de la tecnología de pago en comercios ha sido notable en las últimas décadas. Hace 20 años, las tarjetas de débito y crédito con banda magnética eran comunes, pero carecían de cifrado de datos y eran vulnerables al robo y la clonación.

Luego, surgieron tarjetas con chip que requerían la inserción en el datáfono y la introducción de un PIN, mejorando la seguridad. Posteriormente, la tecnología contactless, basada en NFC, permitió transacciones sin inserción, simplemente acercando la tarjeta al lector, marcando un hito en los pagos.

El Banco de España publicó un nuevo estudio titulado ‘Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2022’, revelando que el efectivo es el medio de pago más comúnmente utilizado en España, seguido por las tarjetas y los dispositivos móviles. Esto contrasta con otro dato del informe, que muestra que el importe promedio de los pagos con tarjeta es el doble que el realizado en efectivo.

Evita que te roben la tarjeta y lo datos al pagar con el móvil

El sistema NFC, aunque presenta inconvenientes como su corto alcance y la transmisión reducida de datos, también ofrece ventajas en términos de seguridad. Los usuarios pueden configurar medidas adicionales de autenticación, como pulsar un botón físico o introducir un código PIN, para realizar pagos sin contacto con sus dispositivos móviles.

Además, vincular los pagos NFC con sistemas de reconocimiento biométrico, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, añade una capa adicional de seguridad. Estas medidas hacen extremadamente difícil el robo de datos de la tarjeta y la realización de pagos no autorizados, incluso en caso de robo del dispositivo y conocimiento de la clave de desbloqueo.

Además, las aplicaciones de pagos permiten controlar fácilmente el estado de las tarjetas, aumentando la seguridad del sistema en general.

Consejos de seguridad del Banco de España

El Banco de España sugiere cuatro pasos para garantizar la seguridad al pagar con el móvil mediante NFC.

Primero, se debe configurar un sistema de bloqueo en el dispositivo, como un código, patrón o huella dactilar, para evitar accesos no autorizados.

Además, es recomendable establecer un doble factor de autenticación para acceder a la cartera digital, lo que añade una capa adicional de seguridad.

Asimismo, aconseja fijar un importe mínimo que requiera la introducción del PIN de la tarjeta, lo que limita la posibilidad de realizar pagos elevados sin autorización.

Por último, sugiere desactivar la función NFC del móvil cuando no se esté utilizando, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados.

Estos simples pasos dificultan considerablemente a los delincuentes la realización de pagos ilícitos con cuentas y tarjetas vinculadas al dispositivo, incluso si logran hacerse con él.

Guía completa: todo lo que debes saber

Para efectuar pagos mediante el móvil en los establecimientos, es esencial que el dispositivo esté equipado con un chip NFC. A día de hoy, la mayoría de los teléfonos de gama media y alta cuentan con esta tecnología, aunque siempre es recomendable confirmarlo antes de adquirir un nuevo dispositivo.

El funcionamiento del NFC se asemeja al de los chips RFID presentes en las tarjetas bancarias, creando un campo electromagnético que los datáfonos de las tiendas pueden detectar. Además de tener NFC, necesitarás una aplicación en tu teléfono que sirva como intermediaria y gestione el proceso de pago.

Entre las principales aplicaciones para realizar pagos móviles se encuentran la app del banco, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, y en el caso de Huawei, el sistema está integrado directamente en su capa de personalización. Además, existen aplicaciones para pagos online, como Twyp, PayPal y Bizum, que permiten realizar transferencias entre usuarios desde el móvil.

Estas opciones brindan comodidad y seguridad a la hora de efectuar pagos, ya sea en tiendas físicas o en plataformas online.

Consejos prácticos

Muchos expertos aseguran que pagar con el móvil es en realidad más seguro que hacerlo con una tarjeta contactless, ya que requiere desbloquear la pantalla del dispositivo, lo que implica conocer el PIN, patrón o tener la huella dactilar del propietario.

Además, los usuarios están protegidos en caso de fraude, ya que el límite máximo de responsabilidad por un uso fraudulento antes de informar del robo o pérdida es de 50 euros. En caso de robo o pérdida del teléfono, se deben seguir los mismos pasos que con las tarjetas: notificar a la entidad financiera emisora para bloquearlas.

Para garantizar la seguridad en los pagos móviles, es importante seguir algunas medidas de seguridad, como mantener actualizado el sistema operativo y tener instalado un antivirus. También se recomienda desactivar el NFC cuando no se utiliza, evitar redes públicas no seguras, no dejar el teléfono desatendido, y asegurarse de tener un bloqueo de pantalla seguro con un PIN fuerte, patrón o huella dactilar. Además, es importante bloquear la tarjeta SIM con un PIN que sea diferente al utilizado para desbloquear la pantalla.