La ciencia explica cuál es el ingrediente casero que odian todas las cucarachas porque altera su sistema nervioso

Las infestaciones de insectos en el hogar representan un desafío constante para la higiene y la salud. Un estudio científico, publicados en la prestigiosa base de datos PubMed, identifica un ingrediente natural capaz de combatir con éxito a la cucaracha de Turquestán.

Este componente es una alternativa ecológica y extremadamente eficaz frente a los insecticidas químicos tradicionales. ¿Quieres saber cuál es?

El compuesto natural que funciona como un potente neurotóxico para ahuyentar a las cucarachas

El control de plagas urbanas ha dado un giro hacia soluciones más sostenibles. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nuevo México analizó el impacto de diversos aceites esenciales sobre las ninfas de la cucaracha de Turquestán (Blatta lateralis), una especie que coloniza con rapidez los entornos domésticos.

Los resultados, difundidos originalmente en el Journal of Economic Entomology, confirman que ciertos extractos botánicos poseen una capacidad insecticida superior a la esperada.

El estudio evaluó la toxicidad aguda y la capacidad de repulsión de tres aceites esenciales: tomillo rojo, brote de clavo y citronela de Java. Entre ellos, el aceite de clavo de olor (Syzygium aromaticum) destacó por su capacidad para generar una respuesta de evitación inmediata en los insectos.

Los científicos comprobaron que las cucarachas huyen de las superficies tratadas, incluso cuando los residuos del aceite ya están secos.

¿Por qué el aceite de clavo de olor es tan eficaz contra la plaga de cucarachas?

La clave de la efectividad de este ingrediente casero reside en su composición química. El aceite de clavo de olor es extremadamente rico en eugenol, una sustancia que actúa directamente sobre el sistema nervioso de los insectos.

Según los datos técnicos de la investigación, el eugenol altera la conducción nerviosa, funcionando como un agente neurotóxico que provoca desde la desorientación hasta la parálisis total del espécimen.

Este efecto obliga a la cucaracha a abandonar el perímetro donde detecte la sustancia. El experimento demostró dos vías de acción:

Toxicidad por contacto físico: el insecto sufre daños agudos al entrar en contacto directo con el aceite.

el insecto sufre daños agudos al entrar en contacto directo con el aceite. Respuesta conductual: la simple presencia de vapores o residuos secos genera un comportamiento de huida instintiva.

A diferencia de otros métodos que solo actúan por ingestión, el aceite de clavo de olor crea una barrera sensorial que las cucarachas simplemente no pueden tolerar. Su sistema nervioso detecta el peligro químico y las impulsa a buscar refugio fuera del área industrial.

El papel del eugenol y otros aceites esenciales en el control de plagas

Aunque el clavo de olor es la opción más popular por su fácil acceso, la ciencia también señala otros aliados poderosos. El estudio liderado por Sudip Gaire reveló que el timol, presente en el aceite de tomillo rojo, es el componente más tóxico de todos los analizados.

Los investigadores registraron una dosis letal media (LD50) de apenas 0,34 mg por ninfa, lo que subraya la potencia de estos extractos naturales. Además del clavo y el tomillo, el geraniol y el metileugenol también mostraron resultados positivos en las pruebas de toxicidad por contacto.

Esta variedad de opciones permite desarrollar estrategias de manejo de plagas más seguras para los hogares, evitando la exposición a químicos sintéticos agresivos.

Los expertos en entomología sugieren que estas propiedades botánicas ofrecen un camino prometedor hacia un control de insectos más respetuoso con el medioambiente.