Es nuestro día. El 8 de septiembre se celebra el Día Internacional del Periodista, una jornada para reflexionar sobre la libertad de información y de expresión que, especialmente, carecen muchos países todavía actualmente. Celebramos el Día Internacional del Periodista con las mejores frases para reflexionar.

La jornada tiene lugar en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.

Las citas para el Día Internacional del Periodista

El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, pero sólo si sabe cuándo dejar de investigar. Theodore Roosevelt.

Si ponemos las luces y las sombras de lo que viene ocurriendo sabemos que uno de los desafíos de los periodistas es recibir la realidad de manera directa, la realidad genera conflictos ante nosotros y es de esa realidad que no debemos apartarnos, Juan Villoro

Soy de la idea de que por haberme iniciado como periodista, voy a ser periodista hasta que me muera. Y debo decirle que para mí la decisión de dar el paso del periodismo a la literatura fue algo aterrador. ¡Cómo saltar encima de un precipicio y llegar al otro lado! Elena Poniatowska

La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Oscar Wilde.

A los periodistas les gusta pensar en sí mismos como defensores de las personas, investigadores que revelan cómo funcionan las cosas en realidad, que sacan los trapos sucios al sol, etc. Y pese a ello, no informan de cosas como las que usted cuenta. ¿Qué sucede? En parte se trata sencillamente de una internalización de los valores. Noam Chomsky

El periodismo es el mejor oficio del mundoGabriel García Márquez. Frases para el día internacional del periodista.

El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Joseph Pulitzer.

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Ryszard Kapuscinski.

Estoy muy interesado en el progreso y avance del periodismo, después de haber dejado parte de mi vida en esa profesión, la recuerdo como una noble profesión de inigualable importancia por su influencia. Joseph Pulitzer

Si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista. No hay ningún sacerdocio más alto que el del periodista; pero, por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes, y por lo mismo, no hay sacerdocio más expuesto a ser peor desempeñado. De ahí principalmente la inmoralidad del periodismo. Eugenio María de Hostos