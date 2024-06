Los cambios del precio del aceite de oliva virgen extra en junio: las novedades que te interesan

El precio del aceite de oliva sigue siendo motivo de preocupación entre los consumidores. A pesar de los intentos de los expertos por prever una eventual reducción de precios a niveles históricos, los datos más recientes de diversas asociaciones y organismos indican que ésta esperada bajada aún no se vislumbra a corto plazo. En la última semana, los precios del aceite no han experimentado descensos significativos en los supermercados, lo que sugiere que la tendencia a la baja aún no se ha consolidado, a diferencia de lo que ocurrió hace algunas semanas.

El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, es más caro que hace un año, pero más económico en comparación con los precios registrados a principios de este 2024. La incertidumbre persiste en torno a cuándo y cómo podrían estabilizarse los precios de manera sostenida. ¿Estamos al borde de presenciar una reducción sostenida en el precio del aceite de oliva? Esta pregunta sigue sin respuesta clara.

Ésto es lo que va a ocurrir con el precio del aceite de oliva

Los expertos destacan que la valoración del precio del aceite de oliva no se realiza en función de los precios de venta al público en los supermercados, sino que se basa en los costes de origen. Desde ahí, se debe considerar toda la cadena de producción que convierte la aceituna en aceite de cocina para los hogares. Esto explica por qué los precios pueden variar significativamente.

Otro aspecto relevante es el tiempo que tarda en reflejarse cualquier cambio en el precio desde el origen hasta los estantes de los supermercados. Recientemente, las grandes cadenas apenas han modificado los precios del aceite de oliva virgen extra, salvo algunas ofertas puntuales, a pesar de los incrementos en los costes a principios de junio.

El Ministerio de Agricultura ha revelado que los precios medios de los diferentes tipos de aceite de oliva han subido. El aceite de oliva virgen extra ha superado nuevamente los 8 euros, llegando a 8,02 euros tras una subida de seis céntimos. El aceite de oliva virgen ha aumentado 10 céntimos hasta los 7,49 euros, mientras que el Lampante se ha elevado siete céntimos, alcanzando los 7,17 euros.

Por su parte, el Observatorio de Precio de la Junta de Andalucía ha reportado fluctuaciones notables entre los precios de los aceites esta semana. Por ejemplo, el aceite de oliva ha bajado 29 céntimos hasta los 7,40 euros, mientras que el Lampante ha visto una reducción de 22 céntimos, alcanzando los 7,20 euros. En contraste, el aceite de oliva virgen extra ha subido 16 céntimos, situándose en 7,94 euros.

Mientra, los datos de POOLRED, el Sistema de Información de Precios en Origen, indican que esta semana el aceite de oliva virgen extra se ha mantenido en 8,01 euros, mostrando una estabilidad respecto a semanas anteriores. Por otro lado, el aceite de oliva virgen ha experimentado una ligera baja de 15 céntimos, ubicándose en 7,46 euros. Mientras tanto, el aceite Lampante ha subido un céntimo, alcanzando los 7,19 euros. Estos precios varían según las regiones, como en Jaén, donde el aceite de oliva virgen extra se cotiza a 7,92 euros, el virgen a 7,39 euros y el Lampante a 7,25 euros.

Opinión de los expertos

El precio del aceite de oliva genera cierto optimismo debido a las condiciones meteorológicas favorables, que prometen una mejora en la cosecha. Expertos vaticinan un posible desplome en los precios como resultado de las lluvias y las temperaturas adecuadas de los últimos meses.

Victor Roig, director general de Deoleo, la principal compañía de aceite de oliva que engloba marcas como Carapelli y Carbonell, ha anticipado una normalización de los precios hacia enero del próximo año. Según sus estimaciones, los precios podrían ajustarse entre 4 y 5 euros por litro en origen, en contraste con los actuales 7-8 euros. Esto implicaría una recuperación hacia los niveles de precios de 2021.

Ignacio Silva, presidente y CEO de Deoleo, coincide en el pronóstico de una gran cosecha para la próxima campaña, lo que podría resultar en precios más asequibles para los consumidores. Señala que la escasez de oferta y la persistente demanda, especialmente en el mercado internacional, han mantenido los precios elevados en origen. La tendencia al alza comenzó en abril de 2021 y se atribuyó a factores como la baja producción debido a la sequía, la inflación por la guerra en Ucrania y el alto coste de la energía.

Las expectativas para la próxima cosecha han sido confirmadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha proporcionado cifras preliminares. Tras las 666.000 toneladas de la última cosecha y las 856.000 toneladas de la anterior, se espera que la próxima cosecha supere nuevamente el millón de toneladas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reportado que en abril, el precio del aceite de oliva estaba un 68% más alto que hace un año, con un aumento del 1.5% durante el último mes. En los últimos tres años, el precio ha experimentado un aumento del 200%.